改革中央与地方财政事权划分 适度加强中央的财政事权--中国国务院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月24日 - 中国国务院周三称，将推进中央与地方财政事权划分改革，适度加强中央的财政事权；今年并选取国防、国家安全等基本公共服务领域率先启动财政事权和支出责任划分改革。
中国政府网刊登“关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见”称，保障地方履行财政事权，直接面向基层、量大面广、与当地居民密切相关、由地方提供更方便有效的基本公共服务确定为地方的财政事权；减少并规范中央与地方共同财政事权，且要建立财政事权划分动态调整机制。
“现行的中央与地方财政事权和支出责任划分不同程度存在不清晰、不合理、不规范等问题。...加快研究制定中央与地方收入划分总体方案，推动进一步理顺中央与地方的财政分配关系。”意见指出。
按照时间安排，2017—2018年，争取在教育、医疗卫生、环境保护、交通运输等基本公共服务领域取得突破性进展。参照中央改革进程，加快推进省以下相关领域财政事权和支出责任划分改革。
2019—2020年，要基本完成主要领域改革，形成中央与地方财政事权和支出责任划分的清晰框架。督促地方完成主要领域改革，形成省以下财政事权和支出责任划分的清晰框架。
改革总体要求是坚持财政事权由中央决定，要逐步将国防、外交、国家安全、出入境管理、国防公路、国界河湖治理、全国性重大传染病防治、全国性大通道、全国性战略性自然资源使用和保护等基本公共服务确定或上划为中央的财政事权。
保障地方履行财政事权，逐步将社会治安、市政交通、信息较为复杂且主要与当地居民密切相关的基本公共服务确定为地方的财政事权。
此外，还要减少并规范中央与地方共同财政事权；逐步将义务教育、基本养老保险、就业、粮食安全等体现中央战略意图、跨省（区、市）且具有地域管理信息优势的基本公共服务确定为中央与地方共同财政事权，并明确各承担主体的职责。
中国7月公共预算收入同比增3.3%，而支出仅微增0.3%，前七个月财政收支出现赤字1,649亿元人民币。这显示在经济下行压力加大的背景下，财政收支矛盾加剧，也预示着寄望下半年积极财政政策继续加力的愿望可能落空。[nL3S1AT2DK]（完）
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(发稿 李子木；审校 李文科)
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