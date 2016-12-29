中国财政部称财政政策要更积极有效 继续减税降费推进个税改革（更新版）

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路透北京12月29日 - 中国财政部周四召开全国财政工作会议重申，2017年将继续实施积极的财政政策，财政政策要更加积极有效，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；并研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。

财政部网站新闻稿并称，将加强预算执行管理，确保完成年度预算任务，硬化预算约束，原则上不再追加预算，及时调整进度缓慢或预计年内难以执行的资金用途，避免资金沉淀。

“加强财政资金统筹。对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。”会议称。

同时，建立国债发行与库款管理统筹机制，合理安排地方政府债券发行节奏，保持库款合理规模。

此外，加强地方政府性债务管理，确保财政可持续。强化地方政府债务限额管理、预算管理。妥善处理存量政府债务，加大发行地方政府债券置换存量债务工作力度。深入推进融资平台公司市场化转型，加强地方债务风险评估和预警。

会议还指出，继续落实并完善营改增试点政策，扩大减税效应，中央和地方财政通过合理安排收入预算、全面盘活存量资金，确保财政支出强度不减且实际支出规模扩大。

对于备受关注的财税体制改革，会议提出，要加快现代财政制度建设，并将研究提出健全地方税体系方案，研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革；继续深化资源税改革，扩大水资源税试点范围。

会议并称，贯彻推进供给侧结构性改革部署，推动解决供需结构性失衡。支持落实“三去一降一补”重点任务。支持中央企业处置“僵尸企业”，推动提高金融服务实体经济效率，推进农业供给侧结构性改革。

本月稍早闭幕的中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。（完）