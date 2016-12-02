中国将适当简化增值税税率 适时启动增值税法草案起草--财政部

路透北京12月2日 - 中国财政部周五表示，全面推开营改增试点是增值税改革取得的阶段性成果，但改革仍在路上，下一步将密切跟踪试点运行情况，适当简化增值税税率，逐步清理规范增值税优惠政策，并适时启动增值税法草案起草工作。

“全面推开营改增试点时，...采取了暂不简并税率、暂不对现有增值税超税负返还等政策进行清理等临时性、过渡性的政策安排，确保了营改增试点的平稳推进，但税制改革尚未到位，”财政部在国新办吹风会上提供的新闻稿称。

新闻稿称，新纳入试点范围的四大行业户数众多，部分试点政策需要根据试点情况调整完善；而且目前执行17%、13%、11%和6%四档增值税税率，档次多，难以避免类似业务适用政策不一的问题。

此外，试点承接许多营业税时的优惠政策，增值税本身也有许多优惠政策，如免税、先征后返、虚拟抵扣等多种形式，一定程度上截断了增值税抵扣链条，影响了税制的完整和公平统一。

新闻稿称，下一步财政部和税务总局将完善试点政策，打通政策落实的最后一公里，引导企业充分利用增值税抵扣机制，进一步规范和完善增值税制度，逐步清理规范增值税优惠政策。

中国国务院总理李克强本周二主持召开国务院常务会议称，预计今年全年减税规模将超过5,000亿元人民币，明年要继续大力实施减税降费政策，激发活力、培育税基。会议并决定实行增值税定额返还以保障地方既有财力。（完）