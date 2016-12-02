中国将适当简化增值税税率 适时启动增值税法草案起草--财政部

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月2日 - 中国财政部周五表示，全面推开营改增试点是增值税改革取得的阶段性成果，但改革仍在路上，下一步将密切跟踪试点运行情况，适当简化增值税税率，逐步清理规范增值税优惠政策，并适时启动增值税法草案起草工作。
“全面推开营改增试点时，...采取了暂不简并税率、暂不对现有增值税超税负返还等政策进行清理等临时性、过渡性的政策安排，确保了营改增试点的平稳推进，但税制改革尚未到位，”财政部在国新办吹风会上提供的新闻稿称。
新闻稿称，新纳入试点范围的四大行业户数众多，部分试点政策需要根据试点情况调整完善；而且目前执行17%、13%、11%和6%四档增值税税率，档次多，难以避免类似业务适用政策不一的问题。
此外，试点承接许多营业税时的优惠政策，增值税本身也有许多优惠政策，如免税、先征后返、虚拟抵扣等多种形式，一定程度上截断了增值税抵扣链条，影响了税制的完整和公平统一。
新闻稿称，下一步财政部和税务总局将完善试点政策，打通政策落实的最后一公里，引导企业充分利用增值税抵扣机制，进一步规范和完善增值税制度，逐步清理规范增值税优惠政策。
中国国务院总理李克强本周二主持召开国务院常务会议称，预计今年全年减税规模将超过5,000亿元人民币，明年要继续大力实施减税降费政策，激发活力、培育税基。会议并决定实行增值税定额返还以保障地方既有财力。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。