中国7月财收增幅跌至年内次低 支出增幅创新高

* 7月财收同比增幅为年内次低点

* 财政支出同比增幅则创年内新高

* 收入放缓主因经济增长放缓和物价回落等

* 前七月收入完成年初预算64%,支出完成预算51%

路透北京8月10日电---中国经济增长放缓和积极财政发力在7月财政收支数据中明显体现.当月全国财政收入同比增幅跌至年内次低点,支出增幅则创出年内新高.

中国财政部周五公布,7月全国财政收入同比增长8.2%至10,672亿元.1-7月收入74,467亿元人民币,完成年初预算目标64%,同比增长11.6%,增幅同比回落18.9个百分点,其中税收收入增长9%,增幅同比回落19.9个百分点.

7月财政支出同比增长37.1%至9,528亿元.1-7月累计支出增长23.4%至63,421亿元,完成年初预算目标的51%.

"本月财政收入特别是税收收入延续较低增长态势,主要受经济增长放缓、价格涨幅回落、企业利润下降、实施结构性减税等因素影响."财政部网站的新闻稿称.

中国宏观经济自4月起明显下行,而当月财政收入同比增幅亦急降至6.9%的今年最低点.新出炉的7月数据显示,经济仍在下行通道.工业生产和消费增速均创出多年新低,通胀创30个月最低,进出口同比增幅均远逊於预期.

财政部数据显示,1-7月全国政府性基金收入同比下降20.5%,其中,中央政府性基金收入同比增加6.6%;地方政府性基金本级收入同比减少22.6%,主因土地出让成交额大幅下降,国有土地使用权出让收入同比下降27.1%.

财政部称,受工业增加值增速放缓、价格涨幅回落特别是工业生产者出厂价格下降以及实施结构性减税政策等因素影响,7月国内增值税1,768亿元,同比仅增0.7%.

而受工业企业利润下降以及实施结构性减税政策影响,7月企业所得税仅增2.8%.同月个税收入同比下降9.6%,证券交易印花税同比减少51.7%.

不过7月非税收入增加34.7%,尤其是中央非税收入同比增长58.8%,主要是受石油特别收益金缴库方法改变的影响.因今年起石油特别收益金由原按季缴库改为按月缴库.

中国实施的结构性减税政策正在发酵.今年国家继续实施调节收入分配、支持小微企业发展、调整产业结构、扩大进口以及稳定物价等方面的结构性减税政策,涉及的个人所得税、企业所得税、增值税、营业税、关税等税收收入相应减少.

**7月财政支出增幅创新高**

中国7月财政支出同比增幅高达37.1%,远高於上月的17.7%,创年内增幅新高.

财政部数据显示,7月财政支出9,528亿元,占1-7月累计财政支出逾15%.

财政部解释称,预算支出执行管理进一步加强,切实保障民生等重点支出.

1-7月,全国政府性基金支出比去年同期下降14.6%,其中,中央本级政府性基金支出同比下降2.5%;地方政府性基金支出同比下降15.3%,主要是受国有土地使用权出让收入减少影响,土地出让收入安排的支出12,831亿元(其中征地拆迁补偿等成本性支出9,927亿元,占土地出让收入的74%左右),同比下降18.9%.

财政部此前中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.

更多细节,请点选财政部网站(www.mof.gov.cn)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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