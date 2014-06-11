财政部：中国5月财政收入同比增速降至7.2% 未来仍有回落压力（更新版）

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路透北京6月11日 - 迫于较大经济下行压力，中国5月财政收支同比 增速表现为一降一升。5月份财政收入增速回落至7.2%；并预计后几个月财政收入增幅仍有回落压力。而财政支出却明显加速，增幅达24.6%。

财政部此次公布了5月单月财政支出数据：全国财政支出12，790亿元人民币，比去年同月增加2,524亿元，增长24.6%.明显加快的财政支出增幅突现财政部正在落实加快财政资金支出进度，发挥财政资金在稳增长中 的作用。

这一数据也是自2013年7月以来财政部发布月度财政收支数据中，只公布累计数不公布当月支出数后，再次公布当月支出数和增幅。

“前5个月财政收入增长，与今年以来经济增长态势基本适应。从后

几个月走势看，受经济下行压力仍然存在、继续扩大营改增试点以及去年 5月份以后收入基数逐步提高等因素影响，财政收入增幅仍有回落压力。”财政部新闻稿称。

欲浏览当期财政收入走势图，请点选： here

今年5月底，中国财政部发出通知，要求各级财政部门加强支出预算

管理，加快资金支付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经济社会发展预期目标。

财政部数据显示，5月全国财政收入13,670亿元，同比增长7.2%，较上月9.2%的同比增速回落。其中，中央财政收入同比增长4.5%，增速较4月的8.5%大幅回落。

1-5月累计，全国财政收入61,177亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入28,851亿元，同比增6.3%，比预算增幅低0.7个百分点。地方财政收入（本级）32,326亿元，增长11.2%，多数地区收入增幅回落。

从5月份地方小税种情况来看，受商品房成交量下滑影响，契税337亿元，同比增长7%；土地增值税335亿元，同比增长21.4%；耕地占用税156亿元，同比增长15.5%；城镇土地使用税143亿元，同比增长5.8%。

**5月财政支出大增**

尽管财政收支有其本身月度之间并不均衡的特点，不过5月份大幅增

长的财政支出仍显示在经济下行压力较大的背景下，财政支出正明显加快，以确保实现全年经济增长目标。

“当月预算执行进度加快，财政支出增幅明显提高。”财政部新闻稿

称。

支出方面，5月中央财政本级支出2,483亿元，增长15.8%；地方财政支出10,307亿元，增长26.9%。

1-5月累计，全国财政支出52,632亿元，同比增长12.9%。其中，中央财政本级支出8,795亿元，增长13.1%；地方财政支出43,837亿元，增长12 .9%。

分项目情况来看，支出的重点仍然在民生相关的农林，社保，医疗卫生与计划生育以及教育等。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2014年5月 7.2 24.6

4月 9.2 1.1

3月 5.2 22.3

1-2月 11.1 6

2013年全年 10.1 10.9

11月 15.9 4.1

10月 16.2 21.9

9月 13.4 10.1

8月 9.2 6.5

7月 11 1.8

6月 12.1 3

5月 6.2 12

4月 6.1 18

3月 6.1 7.2

注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出 单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但今年5月数据是财政部 公布。（完）

欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/

(发稿 侯向明； 审校 沈燕/黄凯)

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