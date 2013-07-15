中国上半年财政收入增长7.5%

* 上半年全国财政收入增7.5%，支出增10.8%

* 6月份全国公共财政收入同比增长12.1%，支出增3%

* 财政部预计下半年收入增幅不会太高，完成全年收入预算任务艰巨

* 上半年国有土地使用权出让收入增46.3%，地方财政收入仍高度依赖土地财政

路透北京7月15日 - 尽管周一中国公布的宏观数据显示经济下行压力仍大，但财政部稍后公布的6月份财政收支数据似乎没有那么悲观。上半年全国财政收入增长7.5%，6月份全国财政收入增速继续加快，其中中央财政收入增幅由一季度下降0.2%转为二季度增长3.1%。而全国财政支出增幅则有所放慢。

财政部网站刊登的新闻稿称，从财政收入走势看，随着去年同期收入基数较高等特殊因素减弱，二季度全国财政收入增幅由一季度增长6.9%回升到8.1%。下半年，受经济缓慢回升、进一步扩大营改增试点加大减税力度、后期房地产相关税收增幅可能有较大回落等影响，全国财政收入增幅也不会太高。

“其中中央财政收入因去年第三季度基数较低，下半年增长可能好于上半年，但完成全年收入预算任务仍很艰巨。”财政部称，要密切跟踪国际国内经济形势变化，准确把握财政运行态势，有效应对财政收支矛盾十分突出的局面，大力支持税务、海关部门依法征管、应收尽收，又坚决制止收“过头税（费）”。

中国年初确定的中央财政收入预算目标是增长7%，上半年中央财政收入增长1.5%，较预算目标低5.5个百分点。而全国财政收入增长目标是8%，支出增幅10%。

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财政部数据显示，6月份，全国公共财政收入12,377亿元人民币，同比增长12.1%，当月全国公共财政支出13,104亿元，同比增长3%。

1-6月累计，全国公共财政收入68,591亿元，比去年同期增加4,795亿元，增长7.5%，增幅同比回落4.7个百分点;全国公共财政支出59,714亿元，比去年同期增加5,821亿元，增长10.8％.

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以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 -------------------------------------------------------------------------------------

财政收入 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8

财政支出 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7

**地方政府对土地财政依赖有增无减**

根据财政部数据显示，今年上半年地方财政收入（本级）36,280亿元，同比增长13.5％。财政收入中的税收收入同比增长7.9%，增幅同比回落1.9个百分点。地方非税收入同比增长10.9%。

地方政府性基金收入(本级)19,395亿元,同比增长41.9%.主要是受土地成交额增加，以及去年同期收入基数较低等影响，国有土地使用权出让收入16,722亿元,同比增长46.3%.（去年上半年同比下降27.5%）。

财政部称，地方财政收入增长，主要是前几个月房地产市场成交额大幅增加，相关地方税收相应增加。而大幅增长的国有土地使用权出让收入也显示地方政府对土地财政依赖度有增无减。(完)

欲了解详情，请点选中国财政部网站：here

(发稿 沈燕; 审校 黄凯/林高丽)

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