中国深改组会议提出要增强财政资金统筹能力 确保财政可持续

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京12月30日 - 中国国家主席习近平周五主持召开中央全面深化改革领导小组会议强调，要改进预算编制方式，完善重点支出保障机制，增强财政资金统筹能力，确保财政可持续。
中央电视台援引会议内容报导并称，要开展落实中央企业董事会职权试点，坚持依法治企和权责对等，加强和改进出资人监管。
会议指出，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，是深化预算管理制度改革的重要内容，要坚持优化结构、精准扶持、量力而行，使重点领域财政投入同中国经济发展阶段和社会事业发展需要相适应。
针对2017年改革重点，会议提出，要加强对国企、财税、金融、土地、对外开放等基础性重大改革的推进，抓好已出台改革方案的落地生根。
“要有硬任务、硬指标、硬考核，每项改革落实要有时间表、路线图，跑表计时，到点验收。”会议称。
会议并提到，要推进矿业权竞争性出让，严格限制矿业权协议出让，调整矿业权审批权限，理顺矿产资源税费体系，合理调节矿产资源收入。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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