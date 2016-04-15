1-3月中国财政收入增速加快 楼市回暖带动地方财收明显回升（更新版）

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路透北京4月15日 - 中国1-3月全国财政收入增速较去年全年提高0.7个百分点，主要得益于楼市回暖带动房地产相关税收较快增长，导致地方财政收入增速明显回升。

财政部周五公布，1-3月全国一般公共预算收入38,896亿元人民币，同比增长6.5%，其中中央和地方收入分别增长1.2%和10.4%；全国一般公共预算支出37,958亿元，同比增长15.4%。

单独3月来看，全国一般公共预算收入11,511亿元，同比增长7.1%，其中中央和地方收入分别为下降0.2%和增长11.3%；全国一般公共预算支出16,788亿元，同比增长20.1%。

“受一般贸易进口下降、车辆购置税政策调整翘尾减收等因素影响，中央财政收入增幅偏低；而受部分地区房地产销售回暖、房地产相关税收增长较快拉动，地方财政收入增幅回升较多，”财政部网站新闻稿称。

新闻稿并指出，从目前情况看，经济下行压力仍然存在，结构调整面临的困难也较多，后期全国财政收入形势仍不容乐观。

中国2015年全国一般公共预算收入152,217亿元，比上年增长8.4%，同口径增长5.8%；其中中央收入同比增长7.4%、同口径增长7%，地方收入同比增长9.4%、同口径增长4.8%。

中国财政收支增速图表，请点选：reut.rs/1p2Sbd4

财政部公布的细项数据显示，1-3月受部分地区商品房销售回暖以及上年基数较低等影响，房地产营业税1,917亿元，同比增长32%；房地产企业所得税同比增长15.1%，契税增长15.4%，房产税增长10.5%。

而2015年全年房地产营业税增速仅有8.5%，房地产企业所得税和契税分别下降3%和2.6%。

一般公共预算支出方面，1-3月社会保障和就业支出同比增长23.2%，医疗卫生与计划生育支出增长29%，债务付息支出增长23.4%至963亿元。

1-3月，全国政府性基金收入同比增长4.6%，其中国有土地使用权出让收入7,300亿元，同比增长5.7%（单独3月增长16.9%）；全国政府性基金支出同比下降9%，其中国有土地使用权出让收入相关支出5,932亿元，同比下降9.2%（单独3月增长13.3%）。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）