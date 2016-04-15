1-3月中国财政收入增速加快 楼市回暖带动地方财收明显回升（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京4月15日 - 中国1-3月全国财政收入增速较去年全年提高0.7个百分点，主要得益于楼市回暖带动房地产相关税收较快增长，导致地方财政收入增速明显回升。
财政部周五公布，1-3月全国一般公共预算收入38,896亿元人民币，同比增长6.5%，其中中央和地方收入分别增长1.2%和10.4%；全国一般公共预算支出37,958亿元，同比增长15.4%。
单独3月来看，全国一般公共预算收入11,511亿元，同比增长7.1%，其中中央和地方收入分别为下降0.2%和增长11.3%；全国一般公共预算支出16,788亿元，同比增长20.1%。
“受一般贸易进口下降、车辆购置税政策调整翘尾减收等因素影响，中央财政收入增幅偏低；而受部分地区房地产销售回暖、房地产相关税收增长较快拉动，地方财政收入增幅回升较多，”财政部网站新闻稿称。
新闻稿并指出，从目前情况看，经济下行压力仍然存在，结构调整面临的困难也较多，后期全国财政收入形势仍不容乐观。
中国2015年全国一般公共预算收入152,217亿元，比上年增长8.4%，同口径增长5.8%；其中中央收入同比增长7.4%、同口径增长7%，地方收入同比增长9.4%、同口径增长4.8%。
中国财政收支增速图表，请点选：reut.rs/1p2Sbd4
财政部公布的细项数据显示，1-3月受部分地区商品房销售回暖以及上年基数较低等影响，房地产营业税1,917亿元，同比增长32%；房地产企业所得税同比增长15.1%，契税增长15.4%，房产税增长10.5%。
而2015年全年房地产营业税增速仅有8.5%，房地产企业所得税和契税分别下降3%和2.6%。
一般公共预算支出方面，1-3月社会保障和就业支出同比增长23.2%，医疗卫生与计划生育支出增长29%，债务付息支出增长23.4%至963亿元。
1-3月，全国政府性基金收入同比增长4.6%，其中国有土地使用权出让收入7,300亿元，同比增长5.7%（单独3月增长16.9%）；全国政府性基金支出同比下降9%，其中国有土地使用权出让收入相关支出5,932亿元，同比下降9.2%（单独3月增长13.3%）。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
2016年3月 7.1 20.1
1-2月 6.3 12
2015年全年 8.4 15.8
11月 11.4 25.9
10月 8.7 36.1
9月 9.4 26.9
8月 6.2 25.9
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2 （完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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