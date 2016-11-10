去年全国社保基金收入逾4.6万亿元 当年仍实现结余--中国财政部

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月10日 - 中国财政部周三公布的2015年全国社会保险基金决算显示，全国社保基金当年实现收入逾4.6万亿元人民币，环比增14.6%；同期支出增长16.1%，但当年仍实现结余。
财政部的新闻稿显示，去年全国社保基金总收入46,354亿元人民币，总支出39,118亿元；本年收支结余7,236亿元，年末滚存结余58,893亿元。
分项来看，企业职工基本养老保险基金2015年收入26,554亿元，完成预算的109.2%；支出23,092亿元，完成预算的102.3%。
城乡居民基本养老保险基金收入2,879亿元，同比增长22.9%，支出2,135亿元，同比增幅高达34.0%。
城镇职工基本医疗保险基金2015年收入8,926亿元，同比增幅为13.6%，支出7,386亿元，同比增长13.1%。
中国国务院10月曾发文称，将完善社会保障制度，实施全民参保计划，基本实现法定人员全覆盖；划转部分国有资本充实社保基金，加大国有资本收益补贴社会保障力度，化解社会保险基金缺口等长期风险。
全国社保基金此前公布，截止2015年底，社保基金会管理的基金资产总额达到 19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元；当年的投资收益总额2,287.04亿元，收益率达到15.14%。（完）
欲览详情，请点选财政部网站：here
(发稿 陈杨；审校 毕晓雯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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