版本:
中国
中国财经 | 2016年 11月 10日 星期四 09:44 BJT

去年全国社保基金收入逾4.6万亿元 当年仍实现结余--中国财政部

路透北京11月10日 - 中国财政部周三公布的2015年全国社会保险基金决算显示，全国社保基金当年实现收入逾4.6万亿元人民币，环比增14.6%；同期支出增长16.1%，但当年仍实现结余。

财政部的新闻稿显示，去年全国社保基金总收入46,354亿元人民币，总支出39,118亿元；本年收支结余7,236亿元，年末滚存结余58,893亿元。

分项来看，企业职工基本养老保险基金2015年收入26,554亿元，完成预算的109.2%；支出23,092亿元，完成预算的102.3%。

城乡居民基本养老保险基金收入2,879亿元，同比增长22.9%，支出2,135亿元，同比增幅高达34.0%。

城镇职工基本医疗保险基金2015年收入8,926亿元，同比增幅为13.6%，支出7,386亿元，同比增长13.1%。

中国国务院10月曾发文称，将完善社会保障制度，实施全民参保计划，基本实现法定人员全覆盖；划转部分国有资本充实社保基金，加大国有资本收益补贴社会保障力度，化解社会保险基金缺口等长期风险。

全国社保基金此前公布，截止2015年底，社保基金会管理的基金资产总额达到 19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元；当年的投资收益总额2,287.04亿元，收益率达到15.14%。（完）

欲览详情，请点选财政部网站：here

(发稿 陈杨；审校 毕晓雯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐