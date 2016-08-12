（重发）中国7月财政支出同比仅增0.3% 收支矛盾加剧财政增收困难

(重发以加上财政收支图表及背景)

路透北京8月12日 - 中国财政部周五公布数据显示，7月公共预算收入同比增3.3%，而支出仅微增0.3%，前七个月财政收支出现赤字1,649亿元人民币。这显示在经济下行压力加大的背景下，财政收支矛盾加剧，也预示着寄望下半年积极财政政策继续加力的愿望可能落空。

财政部亦称，今年后几个月，受经济下行压力持续、政策性减收效应进一步显现等影响，财政增收仍将面临很多困难。各级财政部门要加强监测分析，做好预研预判，并积极采取有效措施，促进收入平稳增长。

数据显示，7月全国一般公共预算收入14,770亿元，同比增长3.3%，主要是受营改增政策性减收效应进一步显现、去年基数较高等因素影响。

当月全国一般公共预算支出12,768亿元，同比微增0.3%。其中，中央一般公共预算本级支出2,189亿元，同比下降7.4%，主要是去年同期基数高（增长48.1%）；地方一般公共预算支出10,579亿元，同比增长2%，主要是前期加快了支出进度和去年基数较高。

1-7月累计，全国一般公共预算收入100,284亿元，同比增长6.5%，同期的支出则达101,933亿元，同比增长13%；前七个月收支相抵赤字为1,649亿元。

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今日最新公布的7月中国工业、投资和消费数据均逊预期，表明当前经济下行压力不容忽视。分析师普遍认为，下半年稳增长重任将落到投资上，财政政策有继续加码的条件和必要性；至于货币政策，虽然因为通胀温和理论上存有空间，但其对经济刺激的边际效应已减退且易催生资产泡沫，央行应不会轻举妄动。

**税收增幅放缓，主体税种纷降**

从财政部公布的数据看，7月全国一般公共预算收入中的税收收入12,721亿元，同比增长3.5%。作为主体税种的国内增值税当月实现4,193亿元，同比增长80.6%，主因营改增全面实施，其中改征增值税1,991亿元，同比增5.9倍。

但考虑收入在项目间转移因素，将改征增值税与营业税合并计算，7月这两项收入合计同比下降10.9%，其中，新纳入试点的建筑业下降23.8%、金融业下降18.8%、房地产业下降7.5%。主要是政策性减收增加以及前期清缴营业税的滞后效应等影响。

此外，国内消费税810亿元，同比下降4.3%。其中，成品油消费税下降12.6%。进口货物增值税、消费税1,071亿元，同比下降5.3%；关税221亿元，同比下降2.5%。

个人所得税和企业所得税则保持增长，其中企业所得税4,489亿元，同比增长14.1%，主要是为确保全面推开营改增试点工作顺利进行，税务部门延长了相关企业汇算清缴2015年度企业所得税时间，本月这部分税收入库较多（往年基本都在5、6月份入库）。

个人所得税765亿元，同比增长7.2%。其中，受去年同月高基数影响，利息、股息、红利所得税和财产转让所得税增幅明显回落。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）