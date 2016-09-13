中国8月财政支出大幅反弹收入增速降至1.7% 未来几月增收压力大（更新版）

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路透北京9月13日-中国财政部周二公布数据显示，受营改增政策性减收效应显现以及同比高基数等影响，8月财政收入增速下滑至1.7%，支出则从上月的低点大幅回升至10.3%，未来几月财政收入形势仍不容乐观，收支矛盾仍然存在。

财政部网站刊登的新闻稿称，8月份全国一般公共预算收入9,894亿元人民币，同比增长1.7%；全国一般公共预算支出14,187亿元，同比增长10.3%。

“今年后几个月，受经济下行压力持续、政策性减收效应进一步显现等影响，财政收入形势不容乐观。”财政部表示，8月财政收入增速放缓主要是受营改增政策性减收效应进一步显现、去年同月相关收入基数较高等影响。

数据显示，中央一般公共预算收入4,797亿元，同比增长2.5%；地方一般公共预算本级收入5,097亿元，同比增长1%；全国一般公共预算收入中的税收收入7,680亿元，同比增长1.9%。

财政收支图表：tmsnrt.rs/2cgSAZh

分税种来看，国内增值税同比增长49.5%，其中，改征增值税同比增长3.8倍；同时，营业税53亿元（为清理补缴的尾款），同比下降95.7%。

财政部称，全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收、营业税减收。考虑收入在项目间转移因素，将改征增值税与营业税合并计算，本月这两项收入合计同比下降17.6%，其中，新纳入试点的建筑业、房地产业、金融业等降幅都超过20%（连续3个月大幅下降），主要是政策性减收进一步体现以及前期清缴营业税减少了部分后期收入来源等影响。

进口货物增值税、消费税同比增长19.3%；关税同比增长25.5%，主要受当月一般贸易进口增长（15.9%）带动。

土地和房地产相关税收中，契税同比增长9.7%；土地增值税同比增长13.7%；房产税同比下降19.4%；耕地占用税同比增长33.5%（去年同期下降12%，基数低）；城镇土地使用税同比下降13.9%。

前8月累计，全国一般公共预算收入110,178亿元，同比增长6%。其中，中央一般公共预算收入同比增长4.2%，同口径增长1.5%；地方一般公共预算本级收入同比增长7.6%，同口径增长10.1%。全国一般公共预算收入中的税收收入同比增长7.3%。

支出方面，中央一般公共预算本级支出同比增长3.2%；地方一般公共预算支出同比增长11.7%。前8月，支出同比增长12.7%，其中，中央同比增长4.6%；地方同比增长14.2%。

财政部还公布1-8月，全国政府性基金收入25,478亿元，同比增长10.7%。分中央和地方看，中央政府性基金收入同比增长1.7%；地方政府性基金本级收入同比增长11.8%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）