楼继伟：下一步营改增范围扩大后将可抵扣不动产进项税

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月12日 - 中国财政部部长楼继伟日前表示，下一步随着营改增范围扩大至建筑业和房地产业，不动产进项税不能抵扣的问题将得以解决；政府将落实好结构性减税和普遍性降费政策措施，并推进简政放权，为中小企业减负加力。
财政部网站周二发布的新闻稿援引楼继伟在厦门考察时讲话称，政府鼓励引导民间资本支持小微企业和初创企业，以解决小微企业的融资难和融资贵。
“中国经济发展已进入新常态，当前经济运行总体平稳，同时面临较大下行压力，顶住压力、迎难而上，需要企业和政府共同努力。”他表示，企业要进一步发挥自主性、创造性，主动适应经济发展新常态。
他并补充称，政府部门将努力营造有利于大众创业、万众创新的发展环境，一方面要落实好结构性减税和普遍性降费政策措施，为中小企业减负加力，另一方面要深入推进简政放权，充分激发市场主体的活力，同时管住管好该管的事。
针对小微企业反映的融资难、融资贵，互联网企业在创业初期得不到投资支持等问题，楼继伟说，政府可以拿出一部分钱来做种子基金，鼓励引导民间资本加入。
“政府只求本金安全而不求高回报，多承担部分风险，让利民间资本，更好地引导民间资本向前投。”他表示。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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