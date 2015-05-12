楼继伟：下一步营改增范围扩大后将可抵扣不动产进项税

路透北京5月12日 - 中国财政部部长楼继伟日前表示，下一步随着营改增范围扩大至建筑业和房地产业，不动产进项税不能抵扣的问题将得以解决；政府将落实好结构性减税和普遍性降费政策措施，并推进简政放权，为中小企业减负加力。

财政部网站周二发布的新闻稿援引楼继伟在厦门考察时讲话称，政府鼓励引导民间资本支持小微企业和初创企业，以解决小微企业的融资难和融资贵。

“中国经济发展已进入新常态，当前经济运行总体平稳，同时面临较大下行压力，顶住压力、迎难而上，需要企业和政府共同努力。”他表示，企业要进一步发挥自主性、创造性，主动适应经济发展新常态。

他并补充称，政府部门将努力营造有利于大众创业、万众创新的发展环境，一方面要落实好结构性减税和普遍性降费政策措施，为中小企业减负加力，另一方面要深入推进简政放权，充分激发市场主体的活力，同时管住管好该管的事。

针对小微企业反映的融资难、融资贵，互联网企业在创业初期得不到投资支持等问题，楼继伟说，政府可以拿出一部分钱来做种子基金，鼓励引导民间资本加入。

“政府只求本金安全而不求高回报，多承担部分风险，让利民间资本，更好地引导民间资本向前投。”他表示。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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