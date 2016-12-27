中国前11月营改增减税4699亿元 明年减税规模进一步扩大--国税总局

路透北京12月27日 - 中国国家税务总局总会计师王陆进周二称，2016年1-11月份营改增减税4,234亿元人民币。考虑到城建税及教育费附加和个人二手房减税因素，2016年1-11月份营改增带来的整体减税已达到4,699亿元。预计2016年全年减税约5,000亿元。

他是在财政部、国家税务总局联合召开的营改增媒体吹风会上作出上述表述。国家税务总局局长王军也在同一场合表示，2017年营改增的减税规模会进一步扩大，主因明年有四个月的四大行业减税的翘尾因素等。

“按照营改增政策规定，纳税人2016年购入的不动产当年可以抵扣60%，剩余的40%将在明年同明年购入的不动产60%可抵扣的部分一起进行抵扣，所以减税规模会更大一些。”王军称。

同时，随着政策和征管的不断完善，特别是企业对税制适应性的不断增强、内部管理的不断改进，抵扣的数额也会明显增大一些。

2016年5月1日起，中国全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。

据王陆进介绍，5-11月份，除了四大试点行业减税1,105亿元外，前期营改增的“3+7”行业减税1,102亿元，原增值税行业减税1,180亿元，三项共计减税3,387亿元。加上今年1-4月份营改增847亿元的减税，2016年1-11月份营改增减税4,234亿元。

他指出，需要说明的是，由于增值税特殊的抵扣机制，受投资周期、资本构成、管理情况、盈利能力等因素影响，纳税人的税负水平在不同时点存在一定波动，并非每一个纳税人在每一个时点均实现税负下降。在营改增整体减税的同时，目前有1.5%的纳税人出现税负上升，尽管在增值税税制条件下同行业不同企业税负有升有降是正常的，但对这种情况是高度重视的。

据其介绍，5-11月份，四大试点行业累计实现增值税应纳税额6,409亿元，与应缴纳营业税相比，减税1,105亿元，税负下降14.7%。其中，建筑业减税65亿元，税负下降3.75%；房地产业减税111亿元，税负下降7.9%；金融业减税367亿元，税负下降14.72%；生活服务业减税562亿元，税负下降29.85%。

近期，全国政协委员、福耀集团董事长曹德旺到美国投资10亿美元，并称中国制造业的综合税负比美国高35%，引起社会的极大关注。

质疑中国税负过重，并导致实体经济“体胖力虚”，使得减税呼声渐高。此前中国国际经济交流中心举行的专题研讨会上，专家们批评中国税负过重并给出了包括继续减少政府对投资项目的审批权限，减税以及金融体制改革必须同步等药方。（完）