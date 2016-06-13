1-5月中国财政收支增速保持平稳 后期政策性减收效应料更明显（更新版）

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路透北京6月13日 - 中国5月财政收入增速较上月大幅放缓，财政支出急剧增加，但1-5月整体来看收支增速基本平稳。未来经济下行压力仍在，预计政策性减收效应还将进一步显现。

财政部周一公布，5月全国一般公共预算收入15,461亿元人民币，同比增长7.3%；全国一般公共预算支出15,461亿元，同比增长17.6%。4月分别为增长14.4%和4.5%。

整个1-5月累计，全国一般公共预算收入69,880亿元，同比增长8.3%；全国一般公共预算支出66,528亿元，同比增长13.6%。2015年全年财政收支增速分别为8.4%和15.8%。

财政部并称，5月中央一般公共预算收入同比下降2.2%，地方收入增长18.3%；1-5月中央收入同比仅增长0.6%，地方收入增长14.9%。

单月财政收支增速图表 tmsnrt.rs/1U3hGEs

财政部解释称，1-5月中央收入增幅偏低，主要是受进口环节税收、车辆购置税、证券交易印花税等减收较多，以及部分地区汇算清缴上年企业所得税后延体现当期减收等影响。

而地方收入增幅较高，主要是各地营业税清缴增收，以及部分地区房地产市场回暖带动相关税收快速增长。

“从目前情况看，经济下行压力仍然存在，后期政策性减收效应还将进一步显现，”财政部称，各地应密切关注经济财政运行变化，对其中的苗头性、趋势性问题及时做好预研预判，“积极采取有效措施，既促进收入平稳增长，又不收‘过头税’。”

按照全面推开营改增试点相关规定，5月国内增值税和营业税暂维持原中央与地方收入划分办法并办理缴库。上述收入将在6月份按照新的收入划分过渡方案计算并在中央与地方间进行调库。

财政部称，“如将这部分收入分别计入5月份中央和地方收入，则本月中央、地方收入分别增长约6.6%、8%。”

单独5月，中央一般公共预算本级支出同比下降4.6%，主要是去年同月基数较高，地方支出同比增长23.3%；1-5月中央支出同比增长3.8%，地方支出增长15.6%。

全国政府性基金方面，1-5月基金累计收入14,768亿元，同比增长6.2%；其中，国有土地使用权出让收入11,694亿元，同比增长8.3%（5月份增长21.4%）。

1-5月政府性基金支出11,988亿元，同比下降7.1%；其中国有土地使用权出让收入相关支出10,295亿元，同比下降7.2%（5月份增长18.8%）。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）