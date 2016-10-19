中国前三季度收不抵支赤字1.46万亿元 四季度财政收入形势依然严峻（更新版）

路透北京10月19日 - 中国1-9月全国一般公共预算赤字14,556亿元人民币，收入为预算的77%，支出为预算的75.2%，显示中国为稳增长积极财政力度持续加快。

而楼市的升温也让房地产企业所得税和个人所得税增幅在整体疲弱的税收增幅中表现最为亮眼。财政部预计，今年第四季度，受经济下行压力持续、营改增政策性减收效应进一步显现等影响，财政收入形势依然严峻。

“加强财政运行监测分析，积极做好预研预判，切实采取有效措施，促进财政收入平稳增长。 ”财政部称。

财政部周三公布数据显示，1-9月累计，全国一般公共预算收入121,400亿元，同比增长5.9%，完成年初预算报告确定全国公共预算收入157,200亿元的77%；全国一般公共预算支出累计135,956亿元，同比增长12.5%，为年初预算的75.2%.

9月单月，全国一般公共预算收入11,222亿元人民币，同比增长4.9%；全国一般公共预算支出19,836亿元，同比增长11.3%。

中国月度财政收支增速走势图 tmsnrt.rs/2eg8wZS。

主体税种方面，得益于中国前期楼市高温，与此相关的税种表现亮丽。1-9月企业所得税24,162亿元，同比增长8.3%。其中，金融业企业所得税7,634亿元，增长6.4%；工业企业所得税5,843亿元，增长0.6%；房地产企业所得税3,035亿元，增长25.4%。

同期，个人所得税7,903亿元，同比增长17%。其中，受二手房交易活跃等带动，财产转让所得税增长27.2%。

1-9月国有土地使用权出让收入23,306亿元，同比增长14%；国有土地使用权出让收入相关支出23,348亿元，同比增长8.2%。

1-9月国内增值税28,014亿元，同比增长23.8%。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税形成收入转移体现增收。其中，国内增值税（不含改征增值税）增长2.7%。

受营改增影响，1-9月营业税11,405亿元，同比下降20.4%。

若考虑收入在税种间转移因素，将改征增值税与营业税合并计算，1-9月累计增长11.4%，其中上半年增长24.2%，7、8、9月则分别下降10.9%、17.6%、21.3%，全面推开营改增试点的政策性减收效应逐步体现。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）