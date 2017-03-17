中国4月1日起取消城市公用事业附加等政府性基金--财政部

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京3月17日 - 中国财政部周五发布通知称，为切实减轻企业负担，促进实体经济发展，自今年4月1日起取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金；各省、自治区、直辖市政府可自主决定免征、停征或减征地方水利建设基金、地方水库移民扶持基金。
财政部网站刊登关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知称，以前年度欠缴或预缴的城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金，相关执收单位应当足额征收或及时清算，并按照财政部门规定的渠道全额上缴国库或多退少补。
同时，“十三五”期间，各省、区、市政府可结合当地经济发展水平、相关公共事业和设施保障状况、社会承受能力等因素，自主决定免征、停征或减征地方水利建设基金、地方水库移民扶持基金，其财政部门应当将本地区出台的减免政策报财政部备案。
此外，扩大残疾人就业保障金免征范围，设置残疾人就业保障金征收标准上限。
其中，残疾人就业保障金免征范围，由自工商注册登记之日起三年内，在职职工总数20人（含）以下小微企业，调整为在职职工总数30人（含）以下的企业。调整免征范围后，工商注册登记未满三年、在职职工总数30人（含）以下的企业，可在剩余时期内按规定免征残疾人就业保障金。
通知并显示，用人单位在职职工年平均工资未超过当地社会平均工资（用人单位所在地统计部门公布的上年度城镇单位就业人员平均工资）三倍（含）的，按用人单位在职职工年平均工资计征残疾人就业保障金。
超过当地社会平均工资三倍以上的，按当地社会平均工资三倍计征残疾人就业保障金。用人单位在职职工年平均工资的计算口径，按照国家统计局关于工资总额组成的有关规定执行。
中国总理李克强在两会结束的答记者问时表示，中国要更大力度推进减税降费，争取今年减税降费达到万亿元人民币。（完）
欲浏览政策原文，请点击财政部网址：here
(发稿 陈君；审校 沈燕/张喜良)
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