分析师观点：中国5月财政收支增速双降 宽松仍是必选项

图为人民币硬币和百元面值纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京6月11日 - 工业萎靡不振加上房地产不景气，导致中国前五个月财政收入增速持续偏低；而部分重点支出提前预拨，亦拖累5月财政支出增速再度降至低谷。

财政部周四公布，5月全国一般公共预算收入14,355亿元人民币，同比增长5%，扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.4%。

当月全国一般公共预算支出13,124亿元，比上年同月增长2.6%，增速较上月创下的33.2%的近三年高点急剧回落；若扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长仅有区区1.6%。

以下为分析师对财政数据的评论:

--国泰君安宏观团队 任泽平/张庆昌：

财政收支双降，稳增长加码。1-5月累计，全国财政收入呈增幅偏低态势，增幅比去年同期回落5.7个百分点。中央收入增幅偏低，主要受大宗价格大幅下滑、进口额下降导致进口税收大幅下降，工业出厂品价格持续下降导致的增值税下降，企业利润增幅回落及今年汇算清缴企业所得税减少导致的企业所得随增幅偏低，出口退税额增加较多影响。地方本级收入增幅下滑主要受房地产市场持续调整影响。

5月财政支出同比增长2.6%，增速放缓主要是因为前几个月提前预拨了部分重点支出。1-5月，稳增长的着力点支出仍高，保障房、交运、节能环保支出增长快，分别为13.9%、18.6%、29.7%。

经济政策性企稳，牛市继续。5月以来稳增长力度明显加码，预计经济2季度暂稳。流动性十分充裕，央行收短放长扭曲操作。5000点之后牛市继续，在经济基本面未企稳之前，成长板块将持续领跑周期板块，未来密切观察中国经济能否企稳、国企改革落地以及可能的风格切换。近期关注国企改革、市政债替换、稳增长组合拳、制造业2025、互联网+、地产、军工、银行、大周期行业、美联储加息预期。

--海通证券宏观团队姜超等：

财政收支增速回落，宽松仍是必选项。财政收入增速下滑主要缘于汇算清缴企业所得税减少和进口环节税收下降。

主要收入项目中，消费税和个人所得税继续高增；增值税和营业税增速依然偏低；企业所得税增速由正转负，其中金融业大跌转负，工业和房地产继续负增；进口价格和进口金额下降拖累进口环节税收增速跌幅扩大。

支出方面，提前预拨部分重点支出令支出增速暴跌。前5月财政支出分项中，教育和社保就业支出占比较高，而节能环保、交通运输和社保就业等领域增长较快。

财政收入和支出增速均大幅下滑，经济增势低迷、企业盈利疲弱和外需依然不佳的背景下财政收入料难有起色，对财政支出也形成制约。近期发改委项目审批进度加快，稳增长力度渐增，未来宽松仍是必须选项。

--国金证券宏观分析师 李治平：

财政收支双双创近年新低，6-7月力度当提高。其中收入下滑至5%、支出下滑至2.6%。收入方面，土地出让收入负增长扩大，营业税、企业所得税大幅下滑；支出方面，交运、城乡事物支出大幅放缓。

本期财政收入表现极其疲弱，商品价格、经济下滑、盈利下降等均导致财政收入下降；同时，地方土地出让收入下滑、债务约束较为明显，加之前期支出节奏较快，导致本期财政支出出现断崖。而根据我们测算，1-4月的财政支出尚略快于14年同期节奏，而1-5月累计则与去年相仿。根据财政部通稿，中央支出节奏1-5月略有加快；推至地方支出节奏放缓幅度较大。

预计未来财支出还将提速，债务置换缓解地方财政收支压力，且当前收支俱疲已引起官方高度重视，10日常务会议要求统筹财政资金使用和深化财税改革，会议决定对地方和部门长期未使用的以及项目预算执行慢的资金，可收回用于其他建设；财政部亦要求ppp真枪实干。

--招商证券固定收益团队 孙彬彬、高志刚：

全国一般公共预算收入5%，增速出现下滑，主要由于中央财政收入下滑幅度较大，仅增2.9%，地方财政收入增速下滑相对较小，为7.1%；一般公共预算支出同比增速大幅下降至2.6%，前几个月的提前支付，对财政支出力度有一定透支，但节能环保和交通运输支出继续维持较高增速，公共投资托底政策不变。

财政支出略显乏力，但随着地方政府债务置换逐步推进，以及43号文约束的松绑，其他途径支持公共投资的力度在上升，经济底部风险收敛依然可期，继续建议短久期、谨慎操作。

--中金债券团队：

财政收入下滑仍限制财政支出扩张，财政不给力，货币政策仍需发力。

房地产弱势拖累广义财政收入。5月一般财政收入可比口径下同比增长3.4%，低于4月可比同比的4.7%，一般公共预算收入增速持续低迷。从主要项目看，受名义工业增加值增速放缓影响，国内增值税增速仍在低位；随着商品房销售改善，契税、土地增值税、耕地占用税和城镇土地使用税同比降幅有所收窄，降幅前4月的10.1%下降至5月的5.3%，由于房地产总体依然弱势，建筑业和房地产业营业税增速低位徘徊；进口需求疲软叠加大宗商品价格下降，进口增值税、消费税和关税持续下行；最大的拖累来自企业所得税，由于企业利润增速下降，5月清缴所得税大幅下降，导致5月份企业所得税从前几个月的正增长转为负增长5.6%。

1-5月全国政府性基金收入可比口径下同比下降32.1%，其中土地出让金收入同比下降40.1%， 5月份当月土地出让金增速同比下降48.2%，跌幅较4月份进一步扩大，房地产销量虽好转，但仍无法刺激房地产开发商的投资热情。土地出让金严重下滑导致地方政府财力进一步衰竭。

财政收入低迷制约支出扩张空间。5月一般财政支出可比口径同比增长1.6%，较4月可比同比的31.6%大幅下降，尤其是地方一般财政支出增速降幅较大，即使考虑到去年5月份财政支出基数有所提高，5月份数据仍显示财政宽松力度不足。

从主要项目看，教育、卫生和社会保障等民生项目增速较快，住房保障和节能环保支出增速较高。此外，受政府性基金收入下降影响，政府性基金支出继续回落。受财政收入增速持续放缓影响，财政支出扩张持续不足，财政对经济增长支撑作用有限。5月财政收支差额1,231亿元，财政收支差额扩大意味着财政存款或有所回升，盘活财政存量仍待加强。5月份财政收支差额低于季节性，对流动性的回笼也因此低于季节性，助益5月份银行间资金面维持宽松。

稳增长对经济支撑有限，短期经济动能依然不足。当前房地产市场销量有所改善，但房地产投资难以对经济形成拉动。从目前政策力度看，财政支出扩张力度较弱，而基建投资则面临资金来源问题难以大幅扩张，稳增长政策难以对经济形成明显支撑。从货币条件看，由于投融资需求较弱货币增速难以扩张，人民币实际汇率偏强抑制出口，实际利率偏高抑制居民消费和企业投资，货币条件对经济增长仍非常不利，短期经济动能可能继续下跌。在财政政策无法积极的情况下，货币政策仍需发力。（完）

(整理 乔艳红; 审校 黄凯)

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