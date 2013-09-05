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时事要闻 | 2013年 9月 5日 星期四 10:04 BJT

湖北府河发生大面积死鱼事件

路透北京9月4日 - 新华社周三报道称，因超标排污，湖北府河出现大面积死鱼漂浮。

新华社称，湖北省环保厅公布的调查结果显示，初步认定是湖北双环科技股份有限公司(000707.SZ)超标排污，导致府河河水氨氮浓度严重超标，从而造成鱼类大量死亡。

湖北双环科技股份有限公司是深交所上市企业。该公司股票周三暂停交易，等待进一步消息。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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