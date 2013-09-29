江苏扬中耗资7000万元建“河豚塔”引争议

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透北京9月27日 - 江苏扬中建设了一座以河豚为造型的巨型观景塔，其怪异造型和巨额耗资引发网友的不满。
该观景塔坐落在江苏扬中市的一个岛上，有15层楼高，由8,920块铜板片拼接而成，造价约7,000万元人民币。
中国政府常因大规模浪费投资来带动经济增长而饱受诟病。北京当局承认存在这方面的问题，并希望让消费取代投资成为拉动经济增长的主要动力。
对于这座“河豚塔”，有人持欢迎态度，认为该建筑改善了扬中的形象，有人则不是很感兴趣，对是否有必要耗巨资建这种不实用的建筑提出质疑。
有网友在新浪微博称，花这么多钱建这么没意义的东西，真是服了那些“有钱”人了。言语间带着明显的讽刺意味。
《人民日报》承认公众对这座建筑态度迥异。该报称，这座“河豚”巨型雕塑引起网络热议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。