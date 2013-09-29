江苏扬中耗资7000万元建“河豚塔”引争议

路透北京9月27日 - 江苏扬中建设了一座以河豚为造型的巨型观景塔，其怪异造型和巨额耗资引发网友的不满。

该观景塔坐落在江苏扬中市的一个岛上，有15层楼高，由8,920块铜板片拼接而成，造价约7,000万元人民币。

中国政府常因大规模浪费投资来带动经济增长而饱受诟病。北京当局承认存在这方面的问题，并希望让消费取代投资成为拉动经济增长的主要动力。

对于这座“河豚塔”，有人持欢迎态度，认为该建筑改善了扬中的形象，有人则不是很感兴趣，对是否有必要耗巨资建这种不实用的建筑提出质疑。

有网友在新浪微博称，花这么多钱建这么没意义的东西，真是服了那些“有钱”人了。言语间带着明显的讽刺意味。

《人民日报》承认公众对这座建筑态度迥异。该报称，这座“河豚”巨型雕塑引起网络热议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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