菲律宾对九名中国渔民处以每人10.2万美元罚款

路透11月24日 - 菲律宾法院周一对九名中国渔民处以每人102,000美元的罚款，此前他们在南海争议海域被发现携带数百只海龟。

菲律宾警方5月在中菲两国存在主权争议的半月礁海域逮捕了十一名中国渔民并扣留了他们的渔船。其中两名渔民被释放，因其是未成年人。

经过三个月的审判后，菲律宾法官Ambrosio de Luna裁定这些渔民在菲律宾水域非法捕捞和非法占有濒危绿海龟罪名成立。

尚不清楚这些渔民如何支付罚款。如果他们不能支付罚款，将面临六个月的牢狱之灾，不过考虑到他们已经被拘留的时间，他们甚至可能被释放。

“我们只是执行我们的法律，”菲律宾外长罗萨里奥对记者说道。“我们试图寻找宽大处理的办法。我认为他们已经被拘留的时间将计入服刑期。”

中国对菲律宾拘留中国渔民表示抗议，称中国对包括半月礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，菲方针对中国渔民采取的任何行动都是非法和无效的。（完）

编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。