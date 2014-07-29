《热点聚焦》中国渔船配备北斗系统 方便向当局求助

(本文由路透中文网编译提供)

路透海南潭门镇7月28日（记者 John Ruwitch） - 在中国海南省潭门镇，一艘渔船的船长带路透记者参观了他陈旧的渔船。但船上有一个高科技工具：一个卫星导航系统。如果他在南海争议水域进行渔业作业时遇到糟糕天气、或是遇到菲律宾或越南的巡逻船，可以直接与中国海警取得联系。

据官媒报道，截至去年底，超过5万艘中国渔船已经安装了中国自主研发的北斗卫星导航系统。在海南，渔船船长们仅付了不超过10%的费用，其余由政府支付。

这表明中国日益加大对渔民的财务支持。随着中国近海渔业资源逐渐枯竭，中国渔民进一步向远海寻找新的渔场。

前述渔船船长和其他渔民在采访过程中对路透记者表示，当地政府鼓励渔民前往有争议水域进行渔业作业。他们并表示，政府提供燃料补贴，从而让这样的捕鱼作业可行。

外界解读中国在南海更加积极主动的姿态时，往往聚焦于航道的战略意义，以及中国希望增加海上油气产量。

但一些专家指出，海产品对中国民众饮食的重要性很少被提及。联合国粮农组织2014年的报告称，2010年中国人均鱼产品消费量为35.1公斤，接近全球平均值18.9公斤的两倍。

“鱼类产品对中国人的生活非常重要。我认为，多数人在看待这些冲突和争议时，还没有把这点考虑进来，”澳大利亚新南威尔士大学国际安全教授杜邦（Alan Dupont）说道。

“显然中国渔民获得鼓励前往有争议水域开展渔业作业。我认为这已经是政策，而非机会主义行为，中国政府出于地缘政治、经济和商业原因鼓励渔民这么做。”

至2012年底，中国已成功发射16颗北斗导航卫星覆盖亚太地区，并计划在未来发射更多。

目前还不清楚中国渔民使用北斗系统求援的频率。路透记者在潭门镇采访的渔民都表示，没有使用该系统发过求救信号。

中国官方媒体称，如果渔民遇到机械故障或与外国海事机构发生争论，可以使用北斗系统通知当局。

按下紧急按钮将向中国当局直接发送一条信息，因为北斗活跃地传输定位数据，信息将显示该船的准确位置。

北斗独特的短消息系统还便于渔民与其他渔民、家人或朋友联系。

海南海事局副局长张捷表示，他没有北斗系统使用的准确信息，但称鼓励渔民在属于中国的任何水域进行渔业活动。

张捷还告诉路透，他认为政府不希望渔民与其他国家发生冲突。

记者寻求海南省渔业部门等机构置评，但未得到回应。运营北斗系统的中国卫星导航系统管理办公室也未置评。中国外交部和国家海洋局也未对置评请求作出回应。（完）