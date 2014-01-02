中国万向集团美国分公司提出收购美国汽车制造商Fisker

2013年8月22日在美国伊利诺斯州拍到的万向集团美国公司生产的汽车部件。 REUTERS/John Gress

路透12月31日 -根据法庭文件，中国最大的汽车零部件企业--万向集团下属的万向美国公司，出人意外地向已破产汽车制造商FiskerAutomotive提出收购。生产Karma插电式混合动力跑车生产商Fisker，本来在几天后就将出售给香港富豪李泽楷。

Fisker的债权人要求美国破产法庭，废除已达成的将Fisker售予李泽楷旗下关联企业的交易，同时举行公开拍卖。万向美国公司则打算参与竞购。

万向在周一晚间的截止期限前提交的文件显示，该公司已同意提出2,472.5万美元的初步出价，并表示将承担Fisker的部分债务。

周五将举行一个听证会，以确定Fisker是应该继续出售给李泽楷的关联企业，还是采纳债权人的提议。

破产法庭审理该案的法官KevinGross本月稍早表示，对Fisker匆忙申请破产感到担心。该公司在一个月前刚刚申请破产。

代表Fisker的律师James Sprayregen暂时未回应置评要求。

万向此前收购了A123 Systems的多数资产。A123为Fisker的汽车生产电池。

“他们实力很强，对这个行业很了解，也知道如何把事情做成，”代表Fisker官方债权人委员会的律师WilliamBaldiga表示。

Fisker和A123两家公司均获得了美国能源部的绿色能源贷款，该贷款项目的批评人士试图让监管机构阻挠将A123出售给万向，指称敏感技术可能会因此落入经济对手手中。

Baldiga表示，他预计出售Fisker的资产时不会遇到类似问题，因为Fisker的资产主要与汽车设计相关。

根据提交给法院的万向陈述文件，万向计划最早在4月使Fisker恢复生产，并最终把制造业务从芬兰迁至密西根州。

万向估计，头18个月能在美国售出超过1,000辆Karma混合动力车，在欧洲售出500辆。Fisker的Karma每辆售价超过10万美元。万向在陈述文件中称它可以降低生产成本，但未提供参考价格。

Fisker在11月申请破产，大约在停产一年后。(完)

(编译 徐文焰/李春喜; 审校 张涛)

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