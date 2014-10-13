中国经济政策暂时不会出现大幅转向--惠誉

香港/新加坡10月13日 - 评级机构惠誉称，中国国务院10月8日发布声明，宣布进一步放宽货币与财政政策，但并未重新将无差别信贷增长作为刺激工具，仍坚持今年稍早宣布的定向宽松举措。该评级机构认为，这份声明并未暗示中国当局有可能放弃让经济重返更加可持续增长道路的目标。

宣布的举措以短期刺激为主，包括以“更灵活的财政和货币政策”来“支持经济增长”，并“缓解融资难问题”。这表明政府目前对2014年迄今的经济成长放缓感到担心。

惠誉早就强调，2009年以来信贷刺激促使投资大幅增长，导致中国经济结构性失衡。政府面临重大挑战，需要让经济增速降至可持续水平并消除冗余产能。如何控制“经济再平衡”同时又避免“硬着陆”，将是中国主权风险前景的关键。房地产行业一直是投资重点--因此，目前对经济前景构成的风险也最为明显。

惠誉仍相信，中国政府的策略是，通过松绑抵押贷款等有针对性的举措提振消费者需求，从而帮助楼市实现渐进的调整。但最新一轮政策措施可能暗示，决策者感觉，旨在提振需求的举措并未起到足够的作用。

应注意到，政策声明继续强调“有针对性”的刺激措施，这与全面信贷宽松有着本质区别。其他举措则强调，仅继续支持特定领域，如农业和中小型企业，这进一步表明，新一轮政策与强化现有改革计划的实施更为一致，而并非回到信贷刺激投资增长的老路。

近期中国政府高级官员的言论表明，只要就业依然稳健，中国政府已准备接受低于官方目标的经济增长率，这亦表明，改革和结构调整初衷依然未改。与此相应，中国央行首席经济学家马骏于10月11日表示，中国就业市场依然稳健，政府将避免出台“大规模刺激措施”，另外，国有企业和地方政府融资平台等领域的杠杆率已然过高。

将于10月下半段公布的宏观经济数据，将提供当前中国经济再平衡状况方面的更多细节。国内需求的放缓可能会加大进一步实施刺激措施的压力--反过来，政策制定者的反应将成为判断中期经济走势的一个关键线索。(完)

(编译 郑茵/王颖; 审校 王兴亚/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。