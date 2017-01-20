中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息

路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。

历年春节期间，受大规模提现、缴税、补缴存款准备金等叠加因素的影响，银行间市场的流动性都会出现脉冲式的较大需求，并对商业银行的备付金造成较大的影响。

“是暂时性的举措，主要为了应对春节前提现、缴税、补缴存准等的影响。春节后就该恢复正常了。”上述消息人士称。

路透已就此事联络了央行，暂未获得回复。同时，路透也联络了工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(601398.SS)(1398.HK)及交行(601328.SS)(3328.HK)，也未获得回复。

根据各家研究机构的测算，按往年惯例，春节前的提现走款规模平均要高达1.5万亿元人民币，这成为扰动银行间流动性稳定的最大因素。（完）