中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
历年春节期间，受大规模提现、缴税、补缴存款准备金等叠加因素的影响，银行间市场的流动性都会出现脉冲式的较大需求，并对商业银行的备付金造成较大的影响。
“是暂时性的举措，主要为了应对春节前提现、缴税、补缴存准等的影响。春节后就该恢复正常了。”上述消息人士称。
路透已就此事联络了央行，暂未获得回复。同时，路透也联络了工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(601398.SS)(1398.HK)及交行(601328.SS)(3328.HK)，也未获得回复。
根据各家研究机构的测算，按往年惯例，春节前的提现走款规模平均要高达1.5万亿元人民币，这成为扰动银行间流动性稳定的最大因素。（完）
(路透新闻部)
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路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。