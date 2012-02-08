中国“十二五”最低工资标准年均增逾13%--规划

路透北京2月8日电---中国人力资源和社会保障部及财政部等制定《促进就业规划(2011-2015)》称,"十二五"期间最低工资标准年均增长13%以上,城镇登记失业率控制在5%以内.

比照"十一五"(2006-2010年)期间,最低工资年均增长率有所提升."十一五"末城镇登记失业率处在4.1%.

新华援引规划指出,"十二五"时期,中国就业形势将更加复杂,就业总量压力将继续加大,劳动者技能与岗位需求不相适应、劳动力供给与企业用工需求不相匹配的结构性矛盾将更加突出,就业任务更加繁重.

规划称,十二五时期中国城镇将新增就业4,500万人,转移农业劳动力4,000万人.且在就业规模持续扩大的同时,就业结构要更加合理,城镇就业比重要逐步提高,三次产业就业结构更加优化.

而规划确定的发展目标是:就业规模持续扩大,就业结构更加合理;有效控制失业,保持就业局势稳定;人力资源开发水平得到明显提高;就业质量得到进一步提升;劳动者权益保障机制更加完善等.

规划并称,十二五期间,中国将形成正常的工资增长机制,绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资的四成以上.规划还提出,到十二五末,企业劳动合同签订率要达到九成,企业集体合同签订率达到八成.这亦均高於十一五末的水平.

数据显示,十一五期间,中国最低工资标准年均增长率为12.5%,实现城镇新增就业5,771万人,转移农业劳动力4,500万人.

中国人力资源和社会保障部此前公布称,2011年底城镇登记失业率为4.1%.自2010年9月底起,已连续六个季度保持不变.(完)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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