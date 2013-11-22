中国政府修改国际收支统计申报方法

路透北京11月22日 -中国国务院近日决定修改《国际收支统计申报方法》，将中国居民对外金融资产、负债状况纳入国际收支统计申报范围，并加强对非中国居民国际收支信息的申报要求。修改版自明年起施行。

现行国际收支统计申报方法于1995年9月14日起施行，其申报范围为“中国居民与非中国居民之间发生的一切经济交易”，此次则开始对中国居民对外金融资产和负债情况进行统计。

修改版并新增要求，非中国居民在中国境内发生经济交易的，应当按照规定及时、准确、完整地申报国际收支信息，同时也对金融机构、外管局对于非中国居民的申报义务和监管权力进行了规定。

同时，对于未按照规定进行国际收支统计申报的，非中国居民亦将与中国居民一样，承担相应的处罚。

中国政府网刊登的新闻稿显示，该修改决定于11月9日由国务院总理李克强签署，并于2014年1月1日起施行。（完）

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(发稿 李然; 审校 黄凯)

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