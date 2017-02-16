今年中国投资增速料回升 因企业实际利率下降等推动--中金

路透北京2月16日 - 针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。

中金称，2017年多数省份下调了固定资产投资增长目标，但各省加权平均目标增速与2016年基本持平，而且公布的固定资产投资增长目标并不意味着一定达成。撇开统计上的干扰，他们预计2017年真实的投资增速出现回升。

2016年以来，随着经济增长逐步企稳，工业品价格由通缩转向通胀，企业面临的实际利率大幅下降，而企业盈利改善、负债率下降也都对投资起到促进作用。

以下为中金报告内容：

近日，有媒体报导，根据各省区政府工作报告统计，有16个省区2017年固定资产投资预期目标超出了2016年GDP，22个省的固定资产投资加起来超过40万亿。

统计局公布的固定资产投资并非GDP的组成部分。支出法GDP中所包含的投资指标是固定资本形成总额。由于支出法GDP只公布年度数据，而且公布时间较晚，所以固定资产投资是更为常用的投资指标。两个指标之间存在巨大差别，2015年固定资产投资比固定资本形成总额高出26万亿。多数省份固定资本形成总额要低于固定资产投资，2015年只有3个省区的固定资本形成超过了GDP。

固定资产投资和固定资本形成总额在统计概念和统计口径上存在差异。两个统计指标之间主要有两点差别：一是支出法GDP中的固定资本形成总额扣除了土地购置费和旧建筑和旧设备的购置费用；二是固定资本形成总额补充了500万元以下建设项目、房地产销售增值、无形资产投资。但这两方面影响无法解释两者之间26万亿的缺口。

统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。受地方政府考核机制影响，固定资产投资统计数字存在高估。统计局在核算固定资本形成总额时利用建筑、钢材、水泥、工程机械等相关统计资料对固定资产投资进行了调整。总体而言，支出法GDP中的固定资本形成总额更接近固定资产投资的真实水平。

统计数字高估对投资增速造成干扰，在辽宁省固定资产投资数据上得到体现。过去三年辽宁省固定资产投资持续负增长，2016年大幅减少63.5%。这么大幅度的下降不完全是经济状况恶化的结果，也受到统计数据挤水分的影响。过去两年辽宁省固定资产投资占地区生产总值比例因此出现大幅回落，但全国固定资产投资数据总体仍然被高估。

2017年多数省份下调了固定资产投资增长目标，但各省加权平均目标增速与2016年基本持平。已经公布2017年固定资产投资预期增长目标的23个省区中，有3个省投资增速目标高于去年，9个省与去年持平，11个省增速目标低于去年。尽管下调增速目标的省区更多，但是新疆将2017年固定资产投资增速目标定在50%，比2016年大幅上调，所以各省区固定资产投资增长目标的加权平均增速与2016年基本持平。

公布固定资产投资增长目标并不意味着一定达成。2016年有25个省区在年初的政府工作报告中公布了当年固定资产投资增长目标，只有9个省区完成了目标，其余16个省区未完成。因此，今年各省公布的固定资产投资目标，最终也不一定全部达成。

撇开统计上的干扰，我们预计2017年真实的投资增速出现回升。2016年以来，随着经济增长逐步企稳，工业品价格由通缩转向通胀，企业面临的实际利率大幅下降，而企业盈利改善、负债率下降也都对投资起到促进作用。央行最新公布的1月份金融数据显示社会融资总量创下3.74万亿元的历史新高，反映企业融资需求强劲，我们预计2017年固定资产投资增速比2016年回升。（完）