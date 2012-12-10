明年中国固定资产投资料增长22% 房地产投资增15%-国家信息中心

* 明年投资有望保持平稳较快增长

* 初步预计全年固定资产投资增长22%左右

* 明年房地产投资增长15%左右

路透北京12月10日电---中国"稳增长"需要适度的投资支持.国家信息中心最新报告称,明年中国投资有望保持平稳较快增长态势,初步预计全年固定资产投资增长22%左右;而受房地产调控力度难减影响,明年房地产投资增长只有15%左右.

国家信息中心宏观经济形势课题组在报告中建议,未来投资政策取向应在"稳投资"的前提下,以投资结构优化和投资效益提高为重点,加大对重点领域环节的支持,鼓励和引导民间投资.

"明年政府换届与投资建设周期相叠加将形成促进投资增长的有利环境,"课题组组长范剑平在报告中称,"此外,财政和货币政策空间仍较大,有助於投资实现平稳增长."

课题组认为,明年央行对冲外汇占款的压力预计将明显减轻,存款准备金率仍有较大下降空间;而鉴於明年物价水平总体仍将保持相对低位,存贷款利率也有下降空间.此外,明年采取更为积极的财政政策空间仍然较大."相对较大的宏观政策空间,有助於推动投资稳定增长."

同时,落实民间投资细则的政策效应将充分调动民间投资积极性;国家大力实施区域协调发展战略有望带动相关投资增长.

中国国家统计局昨日公布,今年1-11月中国全社会固定资产投资同比增长20.7%.相对於2011年和2010年全年均为23.8%的增幅,投资增速仍属稳健;但和2009年在大规模刺激政策激励下高达30.1%的增速相比,却逊色不少.

本月稍早召开的中共中央政治局会议,是"十八大"之後最高层首次讨论经济政策,会议指出要"以提高经济增长质量和效益为中心,稳中求进",没有了以往类似保持经济平稳较快增长一类的提法;同时会议还要求,"促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制'两高'和产能过剩行业盲目扩张".

**明年房地产投资增速预计15%左右**

中国近几个月房地产市场主要指标出现回暖迹象,但国家楼市调控政策料难有明显放松,因此开发投资回升幅度估计有限.

而从昨日统计局数据也能窥出,房地产市场仍处在景气恢复阶段.统计局公布,1-11月全国完成房地产开发投资同比增长16.7%,远低於2011年全年的27.9%;同期,房屋新开工面积同比下降7.2%,而去年全年为增长16.2%.

国家信息中心还指出,按照"十二五"规划提出的建设3,600万套保障性住房的目标,2011-2012年已开工1,700万套,2013-2015年需完成1,900万套,平均每年630万套,新增投资可能低於2012年.

"由於房地产调控不会出现明显放松,保障性住房建设面临较大的资金压力,2013年房地产投资增幅回升有限,"报告预计,可能增速仅有15左右.

此外,由於房地产涉及的产业链条较长,房地产投资的表现将影响其他相关产业的回升;而企业对未来预期不看好,投资信心不足等因素,都将给全年固定资产投资带来不利影响.

投资银行摩根大通亦预计,今年中国固定资产投资增速将小幅下滑至21.1%,明年估计大体持稳在21.5%.而值得关注的是房地产投资,预计明年商品房投资将有所上升,但保障房投资增速可能会大幅度下滑,今明两年房地产投资增速估计分别为17%和13.9%.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。