金融机构固定收益部门预期中国流动性支撑债市

路透北京12月2日 -2013年第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。

中国经济动能放缓但尚在合理区间，财政资金年底大投放将推动银行体系流动性明显改善，对债市形成支撑，然而央行政策中性略偏紧基调延续、新债供给压力犹存以及新股发行（IPO）重启等因素也令市场预期出现分化。

几乎所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行12月将维持3%的一年期存款基准利率不变，接近上月展望时水平。

同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率在12月仍会持稳于20%，依然处于较高水平。在未来三个月里，持准备金率不变观点的受访机构占比上升至九成，继续巩固准备金率持稳预期。

中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。

调查并显示，12月末10年期国债收益率估值料为4.57%，较11月末上升21个基点(bp)。

2013年第12期展望调查共有48家机构参与，较上期增加易方达基金和广发基金两家机构，使包括债券私募基金在内的基金类参与机构增至9家。

其他还有银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等18家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 钟华；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。