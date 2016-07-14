中国发改委6月核准固定资产投资规模1,511亿元 创年内新高

路透北京7月14日 - 扩大投资仍是中国稳定经济的重要方式。国家发改委周四称，6月审批核准固定资产投资项目23个，总投资1,511亿元人民币；当月核准规模创年内新高，项目主要集中在交通基础设施和能源领域。

据发改委新闻发言人赵辰昕在例行发布会上介绍，1-6月共审批核准固定资产投资项目96个，总投资4,616亿元。截止5月底，11类重大工程累积完成投资59,499亿元，已开工48个专项，403个项目，比4月底增加五个项目。

他指出，“从趋势看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。”

他称，下一步，将以简政放权、投融资、价格、国有企业和重点行业、新型城镇化、对外开放等为重点，继续抓紧推出一批具有重大牵引作用的改革举措，为新常态下保持经济中高速增长、迈向中高端水平提供更加成熟、更加定型的制度保障。

赵辰昕并公布，初步统计，今年上半年，全国全社会用电量约27,759亿千瓦时，同比增长2.7%，增速较去年同期回升1.4个百分点。其中6月当月，全社会用电量约4,925.3亿千瓦时，同比增长2.6%，增速同比回升0.9个百分点。

**房地产调控主基调仍是去库存**

房地产方面，发改委表示，总体上看，当前房地产市场调控的主基调仍然是去库存。下半年，应更加注重分类施策、因城施策，促进市场平稳发展。

对一线及部分二线城市，要密切关注其库存下降情况，加大住房供应，合理引导住房消费，防止房价持续过快上涨；对三、四线等商品房库存较大的城市，要根据当地市场情况化解房地产库存。

同时，应以满足居民合理住房需求为目标，以解决城镇新居民住房需求为主要出发点，构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，以建立购租并举的住房制度为主要方向，深化住房制度改革。

去产能方面，总的看，钢材、煤炭价格不同程度回升，有利于钢铁煤炭企业扭亏增盈，当然这种变化与积极推进去产能工作是分不开的。但同时，也确实会对一些地方和企业去产能的决心产生影响，已经减产、停产的企业也有意复产，增加了化解过剩产能的难度。

发改委指出，中国经济发展进入新常态，钢材消费会在峰值平台区持续较长时间，钢铁总供给过剩的格局短期内不会根本改变，钢材价格持续上涨态势缺乏足够支撑；煤炭由于清洁能源替代等因素，需求增长空间有限。

“可以判断，倒逼钢铁煤炭过剩产能退出的市场环境，短期内不会因价格一时涨跌而出现根本性变化。”发改委并称，钢铁煤炭行业形势稳中趋好。

以下为发改委公布的11大类重大工程包截至2016年5月底投资完成情况：

11大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、60个项目 17,544

生态环保 14个专项 6,016

清洁能源 37个项目 7,352

粮食水利 2个专项、45个项目 3,189

交通运输 154个项目 13,522

健康养老服务 15个专项 3,261

能源矿产资源保障 65个项目 5,792

现代物流 1个专项 1,850

城市轨道交通 42个项目 484

增强制造业核心竞争力 6个专项 74

新兴产业 6个专项 415

（完）