一架上海飞往乌鲁木齐班机因“国内安全原因”紧急降落

路透北京5月22日 - 一名航空公司人员指出，中国一架由上海飞往乌鲁木齐的班机，周四因“国内安全原因”紧急降落南京。

这名吉祥航空的上海人员不愿透露姓名，并表示他无法提供进一步讯息。

乌鲁木齐周四发生爆炸案，造成31人丧生，94人受伤。中国当局已将此事件定性为严重暴力恐怖案件。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。