洪灾致长江流域4900万人受灾 222人死亡失踪--新华

路透北京7月12日 - 根据中国长江防总防汛新闻发布会上消息，今年入汛以来，长江流域经历多轮强降雨，多地发生严重洪涝灾害，截至目前已经造成4,900多万人受灾，222人因灾死亡失踪。

新华网周二援引长江防汛抗旱总指挥部办公室副主任陈敏在发布会上通报称，今年3月入汛以来，长江流域共发生27次较强的降雨过程，流域降雨较多年同期均值偏多近两成，而长江下游干流地区则偏多一倍，持续强降雨造成长江流域140条河流发生过超警戒以上洪水，其中19条河流发生超保证水位。

截至7月10日，长江流域湖北、安徽、湖南、江西、重庆、四川、贵州、江苏、云南、陕西等10个省(市)的625个县(市、区)遭受洪涝灾害，受灾人口约4,919万，农作物受灾面积4,167多千公顷。水利设施损毁严重，大中型水库受损4座，小型水库受损403座，小(2)型水库垮坝2座。因洪涝灾害造成161人死亡，61人失踪，主要原因是强降雨导致的房屋倒塌和中小河流洪水、山洪灾害。

根据长江水文局长江水文情报预报中心介绍，13日开始长江流域将迎来新一轮强降雨过程，而主雨区集中在中下游流域，这将加剧当前防汛形势。（完）