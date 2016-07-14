今年中国已有28省遭受洪涝灾害 直接经济损失约1470亿元

路透北京7月14日 - 中国国家防汛抗旱总指挥部有关负责人介绍，截至7月13日统计，今年以来全国已有28省（区、市）1,508个县遭受洪涝灾害，因灾死亡237人、失踪93人，直接经济损失约1,469.8亿元人民币，其中水利设施直接经济损失271.37亿元。