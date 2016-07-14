今年中国已有28省遭受洪涝灾害 直接经济损失约1470亿元

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透北京7月14日 - 中国国家防汛抗旱总指挥部有关负责人介绍，截至7月13日统计，今年以来全国已有28省（区、市）1,508个县遭受洪涝灾害，因灾死亡237人、失踪93人，直接经济损失约1,469.8亿元人民币，其中水利设施直接经济损失271.37亿元。
新华社周四报道，据悉，与2000年以来同期均值相比，今年受灾人口、死亡人口、倒塌房屋分别偏少6%、49%、55%，受灾面积、直接经济损失偏多26%、213%。
今年3月入汛以来，长江流域共发生27次较强的降雨过程，流域降雨较多年同期均值偏多近两成，而长江下游干流地区则偏多一倍，持续强降雨造成长江流域140条河流发生过超警戒以上洪水，其中19条河流发生超保证水位。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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