焦点：中国南方洪灾扶助措施可期 重建将令工程机械、建材等个股受益

路透北京7月11日 - 中国南方正遭遇数十年一遇的特大洪灾，这场自1998年以来最严重的自然灾害可能对第三季经济增长形成拖累。分析人士称，短期来看对股市受灾害影响并不大，虽然短期可能推高CPI，但持续期不长，政府可能加大财政力度支持灾后重建，工程机械、建材等个股板块料将跑赢大市。

“南方最近发大水，对经济是利空。”国都证券分析师肖世俊认为，水患反映出城市建设和基础设施上有很大的短板要补，因此近期市场对水利水电、建筑、地下管网等相关板块的预期开始明显升温。

连日来，南方遭遇强降雨侵袭，安徽、湖北等省份出现严重洪涝灾情备受关注。国务院副总理汪洋指出，当前中国即将进入主汛期的关键时段和台风多发期，汛情形势复杂严峻。特别是南方地区前期降雨多，再发生新的强降雨，有可能造成更为严重的洪水灾害。

多家灾害当地上市公司近期表示，水灾目前未对公司造成太大影响。但目前防汛形势仍然严峻，不排除灾害影响进一步扩大的可能。

市场人士表示，本次洪灾或对第三季经济增长形成拖累，预计政府将扶助措施以抵消影响。在未来进入灾后重建阶段后，国家将有部分预算资金向其倾斜，在此过程中也往往会提供较大的财政或货币政策支持。

华泰证券研报指出，在1998年洪灾和2008年汶川地震灾害后，财政支出力度加大明显。目前中国将面临大范围、高强度的洪涝灾害，因此政府有可能会实施定向宽松的货币政策，同时可能加大7-8月份财政支出。

国家统计局周日公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，重回“1”时代的CPI舒缓了市场对通胀的忧虑。首创证券分析师邵帅认为，这给货币政策提供了宽松空间。

中金公司报告指出，灾后重建及城市基础设施建设可能对下半年固定资产投资有拉动作用。灾后受灾各省的房屋重建、农田水利、道路桥梁等基础设施建设将拉动投资需求，相关政策也可能更为积极。

**工程机械等板块受益**

多位分析师表示，短期工程机械在抗洪抢险中发挥着关键作用，且灾后会有大量房屋、桥梁、公路等需重建和维护，料将带动挖掘机等工程机械设备开工率的提升和市场需求增加，相关板块近期有望获得市场关注。

华泰证券电新环保分析师何昕认为，此次南方洪涝灾害对“海绵城市”板块短期内有刺激作用，“海绵城市”构建的理念就是缓解或解决城市的内涝问题。国金证券研报指出，“海绵城市”将在中长期对工程机械设备需求形成一定的支撑。

目前中国股市主要从事工程机械制造的上市公司有三一重工(600031.SS)、柳工(000528.SZ)、徐工机械(000425.SZ)等。

据中金建筑团队测算，未来每年地下管廊投资额接近4,000亿元人民币，海绵城市每年投资额有望达到6,000亿元，投资加速释放将利好防水材料、塑料水管、PCCP管等建材产品。

长江证券研报则指出，水灾在现货方面将压制钢、矿需求及部分钢材供给，利空钢、矿现货，尤其是矿石；但期货方面，灾后重建带来的需求增量利多钢、矿，不过相比当前庞大的年度总体消费量来说，需求增量幅度有限，同时供给灾后容易恢复，会限制届时钢价的弹性。

**对部分农产品有影响**

多位分析师表示，洪涝灾害虽然对工业和服务业都有冲击，但影响最明显的莫过于农业和农产品价格。资料显示，长江流域地区是中国水稻、油菜、棉花的主产区，也是重要的生猪、淡水鱼养殖区。

市场分析人士指出，洪水将改变部分农产品短期供求，如短期内灾区鸡蛋供应可能会快速减少，粕类消费也会受到一定的限制，因此市场也会产生短暂的情绪冲击。

“长江流域水稻种植面积较大，水灾将对水稻产生直接的影响，但水稻品种在期市上十分不活跃，因此真正对期货市场影响较大的是粕类和鸡蛋类。”中期公司农产品分析师谢义钦表示。

他进一步分析称，今年内地各种原料库存较高，水灾对其影响非常有限，可能对部分区域的CPI有短期的拉动作用，但程度不会太大。

国金证券研报也认为，预计本次洪涝对于农产品价格的影响主要表现为主粮与蔬菜存不确定性，夏粮减产可能导致粮价上涨幅度较大，但放储一定程度上可以对冲；整体食品价格受影响不大。

国家发改委周日紧急通知称，近期长江中下游等地出现多轮强降雨天气，部分地方发生严重洪涝灾害，鲜菜等农产品价格明显上涨。要求各地加强价格调控监管，保障蔬菜等重要商品市场和价格稳定，必要时可依法采取临时价格干预措施，防止价格过度上涨。（完）