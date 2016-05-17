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中国财经 | 2016年 5月 17日 星期二 13:02 BJT

多重因素促中国4月跨境资金流出压力续缓 未来料震荡--交行

路透北京5月17日 - 中国交通银行发布最新报告指出，美元延续震荡走软，人民币汇率保持稳定，4月跨境资金流出压力进一步缓解。预计未来跨境资金流动或呈震荡走势。

内外部多重因素使跨境资金流动形势继续改善。美国经济喜忧参半，市场对美联储加息预期较弱，美元延续震荡走软态势，人民币贬值预期进一步缓解。同时，中国短期经济数据改善以及市场对央行宽松预期的改变一定程度上也有利于缓解资金流出压力。

4月银行结售汇逆差1,534亿元，环比收窄35%，这主要得益于售汇规模缩小所致。银行代客涉外收付款逆差579亿元，环比继续回落。银行代客远期净售汇进一步降至81亿元，环比下降近八成，表明市场对人民币贬值预期进一步减弱。外汇占款减少544亿元，降幅也继续收窄。总体来看，各项数据均表明，4月跨境资金流出压力进一步缓解。

未来跨境资金流动或呈波动走势。因即使美联储6月不加息，但预期炒作也可能推动美元阶段性升值，从而对人民币汇率及跨境资金流动构成一定压力。加之，英国脱欧公投等地缘政治风险可能导致避险情绪升温，以及中国经济企稳向好的持续性仍待观察等因素都将对跨境资金流动产生影响。

但美国经济复苏仍存在不确定性，美元持续走强或将受限，加之央行继续加强宏观审慎管理，企业对外偿债节奏放缓等将有利于缓解跨境资金流出压力。因此，短期内跨境资金流动或呈波动走势。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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