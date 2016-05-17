多重因素促中国4月跨境资金流出压力续缓 未来料震荡--交行

内外部多重因素使跨境资金流动形势继续改善。美国经济喜忧参半，市场对美联储加息预期较弱，美元延续震荡走软态势，人民币贬值预期进一步缓解。同时，中国短期经济数据改善以及市场对央行宽松预期的改变一定程度上也有利于缓解资金流出压力。

未来跨境资金流动或呈波动走势。因即使美联储6月不加息，但预期炒作也可能推动美元阶段性升值，从而对人民币汇率及跨境资金流动构成一定压力。加之，英国脱欧公投等地缘政治风险可能导致避险情绪升温，以及中国经济企稳向好的持续性仍待观察等因素都将对跨境资金流动产生影响。