多重因素促中国4月跨境资金流出压力续缓 未来料震荡--交行

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月17日 - 中国交通银行发布最新报告指出，美元延续震荡走软，人民币汇率保持稳定，4月跨境资金流出压力进一步缓解。预计未来跨境资金流动或呈震荡走势。
内外部多重因素使跨境资金流动形势继续改善。美国经济喜忧参半，市场对美联储加息预期较弱，美元延续震荡走软态势，人民币贬值预期进一步缓解。同时，中国短期经济数据改善以及市场对央行宽松预期的改变一定程度上也有利于缓解资金流出压力。
4月银行结售汇逆差1,534亿元，环比收窄35%，这主要得益于售汇规模缩小所致。银行代客涉外收付款逆差579亿元，环比继续回落。银行代客远期净售汇进一步降至81亿元，环比下降近八成，表明市场对人民币贬值预期进一步减弱。外汇占款减少544亿元，降幅也继续收窄。总体来看，各项数据均表明，4月跨境资金流出压力进一步缓解。
未来跨境资金流动或呈波动走势。因即使美联储6月不加息，但预期炒作也可能推动美元阶段性升值，从而对人民币汇率及跨境资金流动构成一定压力。加之，英国脱欧公投等地缘政治风险可能导致避险情绪升温，以及中国经济企稳向好的持续性仍待观察等因素都将对跨境资金流动产生影响。
但美国经济复苏仍存在不确定性，美元持续走强或将受限，加之央行继续加强宏观审慎管理，企业对外偿债节奏放缓等将有利于缓解跨境资金流出压力。因此，短期内跨境资金流动或呈波动走势。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。