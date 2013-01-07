北京出现两例H1N1流感死亡病例--报导

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透北京1月6日 - 《北京晚报》周日报导，过去10天，北京市出现两例H1N1型流感死亡病例，死者皆为女性，这是北京市自2010年以来首次报导H1N1型流感死亡病例。
《北京晚报》在网站上称，从北京市疾病预防控制中心了解到，两名死者分别为1月4日去世的一名65岁癌症患者和去年12月27日去世的一名22岁外来务工者。
北京市疾病预防控制中心主任邓瑛表示，北京市流感疫情进入五年来同期最高水平，H1N1型流感最为常见。
最近几周，北京及中国大部分地区均遭遇了创纪录的极寒天气。
2009年，美国和墨西哥爆发H1N1型流感，并在六周内殃及全球。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。