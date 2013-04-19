WHO称中国逾一半H7N9禽流感病例无禽类接触史

路透北京4月19日（记者 Megha Rajagopalan） - 世界卫生组织（WHO）周五称，中国的人感染H7N9禽流感病例中，有一半以上的患者没有禽类接触史。这引发外界进一步猜测H7N9禽流感病毒是否在人际间传播。

到目前为止，中国人感染H7N9禽流感确诊病例为87例，死亡17人，但尚不清楚这些病例的感染途径。一名中国官员本周早些时候称，约40%的H7N9禽流感病例没有禽类接触史。

WHO驻华代表蓝睿明（Michael O'Leary）发布了上述的最新数据，但指出H7N9禽流感病毒在人际间传播十分罕见。

“随着调查的深入，我们发现一半以上（的患者）没有禽类接触史，”蓝睿明在新闻简报会上说道。

“很难明确判定或排除与禽类的关系，”他说。“这仍属于动物病毒，偶有人类感染。除了极少数案例外，人不会从他人身上感染该病毒。”

蓝睿明称，调查人员已经对8万份鸟类样本进行了检测，但只有40份样本呈阳性，且均未呈现病态。

在接下来几天，WHO及中国政府官员将带领一支由流行病学及其他方面专家组成的国际小组，对北京和上海的活禽市场及医院进行考察。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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