中国副外长：中日应克服困难继续向前 打仗不符合任何国家利益

路透北京3月3日 - 中国外交部副部长崔天凯周日在中国两会（人大和政协）间隙表示，中日关系应该克服困难，继续向前发展，但是现在球在日本方面。打仗不符合任何国家的利益。

近几个月中日钓鱼岛争端升级。就此崔天凯并指出，“现在的局面不是我们希望看到的，日本方面要跟我们相向而行。僵局总是要解开的，...正是因为看不到契机所以要努力。”

政协大会新任新闻发言人吕新华周六表示，如日方在钓鱼岛问题上继续坚持错误做法，造成擦枪走火的后果，日方须承担一切后果。

今年初，中国中共中央总书记习近平在会见日本公明党党首时曾表态称,中方在钓鱼岛问题上的立场是一贯和明确的，希望通过对话磋商找到妥善管控和解决问题的有效办法。（完）

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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