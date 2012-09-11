中国外交部：日本“购岛”非法无效

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京9月11日电---就日本近日宣布的"购买"钓鱼岛以及附属小岛的行为,中国外交部周一晚间发表声明称,所谓的"购岛"完全是非法、无效的,中国强烈敦促日本立即停止一切损害中国领土主权的行为,否则,由此造成的严重後果只能由其自行承担.
当日稍早,中国政府就钓鱼岛及其附属岛屿领海基线发表声明,明确宣布中华人民共和国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.而日本内阁官房长官藤村修同日宣布,已决定由政府购买"尖阁诸岛"(即中国钓鱼岛及其附属岛屿)中的钓鱼岛、北小岛和南小岛,将这三个岛"收归国有".
"钓鱼岛是中国固有领土,在主权和领土问题上,中国政府和人民绝不会退让半步."国务院总理温家宝周一在外交学院讲话时亦发表相关言论.
外交部声明并称,日本政府的所谓"购岛"丝毫改变不了日本侵占中国领土的历史事实,丝毫改变不了中国对钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权,中国政府不会坐视领土主权受到侵犯.
"中方强烈敦促日方立即停止一切损害中国领土主权的行为,不折不扣地回到双方达成的共识和谅解上来,回到谈判解决争议的轨道上来."外交部表示,"如果日方一意孤行,由此造成的一切严重後果只能由日方承担."
国家主席胡锦涛稍早在出席亚太经合组织第20次领导人非正式会议期间同日本首相野田佳彦进行交谈时郑重指出,近来中日关系因钓鱼岛问题面临严峻局面.在钓鱼岛问题上,中方立场是一贯的、明确的.
日本、中国大陆及台湾都声称对钓鱼岛享有主权,这片海域拥有丰富的渔业资源,并可能拥有非常可观的油气储量.2010年,中日两国关系骤然转冷,当时一艘中国渔船与日本的巡逻船在钓鱼岛海域发生碰撞,日方随即拘捕了中方船长.
外交部强调,中国政府始终重视发展中日关系.但中日关系的健康稳定发展需要日方同中方相向而行、共同努力.日本政府的"购岛"行为是同维护中日关系大局背道而驰的.
新华社亦在同日发表时评称,日本不顾中方的坚决反对和严正交涉,不顾胡锦涛主席日前在APEC会场的郑重告诫,执意推进"购岛"进程,"这严重损害了中国的领土主权,伤害了中国的民族感情,中日关系面临新世纪以来最为严峻的挑战."
中日钓鱼岛争执升温,已开始波及两国的经贸关系.周一公布的贸易数据显示,今年前八个月中日贸易总值为2,187亿美元,下降1.4%.中国汽车工业协会最新数据亦显示,8月日本汽车在中国市场销量降低.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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