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时事要闻 | 2012年 9月 17日 星期一 16:08 BJT

中国外交部称政府将保护在华日本公民和财产

路透北京9月17日电---中国周一承诺将保护在华日本公民的人身和财产安全,并呼吁反日游行示威者以"有序、理性、合法"的方式表达意愿.此前中国数个城市爆发了民众反日游行.

中国外交部发言人洪磊在例行发布会上表示,目前能否修正事态发展方向,取决於日本的行动.

在中日两国在钓鱼岛主权归属问题上紧张形势加剧之後,中国周六爆发了反日游行.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧/田建华

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