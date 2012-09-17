中国外交部称政府将保护在华日本公民和财产

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透北京9月17日电---中国周一承诺将保护在华日本公民的人身和财产安全,并呼吁反日游行示威者以"有序、理性、合法"的方式表达意愿.此前中国数个城市爆发了民众反日游行.
中国外交部发言人洪磊在例行发布会上表示,目前能否修正事态发展方向,取决於日本的行动.
在中日两国在钓鱼岛主权归属问题上紧张形势加剧之後,中国周六爆发了反日游行.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧/田建华
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。