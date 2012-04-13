中国外交部称注意到朝鲜发射卫星 望各方保持冷静克制

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京4月13日电---中国外交部周五表示,注意到朝鲜发射卫星的情况,希望有关各方保持冷静克制.
刊登在外交部网站的新闻稿并称,中国希望各方不做损害半岛和地区和平稳定的事,坚持接触对话,共同维护半岛和地区和平稳定.
朝鲜周五表示,日内稍早该国发射的搭载卫星火箭并未进入轨道,证实了多个领国所称朝鲜远程火箭发射失败的言论.
朝鲜此前曾表示,此次发射的银河三号火箭搭载是为了将一颗气象卫星送上轨道,但评论家多相信,其用意在於强化朝鲜设计射程涵盖美国、搭载核弹头弹道导弹的能力.
这枚银河三号(Unha-3)火箭是从朝鲜西岸新盖的发射台发射,接近中国边境.(完)
更多详情,请点选中国外交部网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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