中国外交部再度呼吁朝鲜半岛有关各方保持克制

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透北京1月25日 - 关于朝鲜试射火箭及核试验争议,中国周五再度呼吁有关各方保持克制,并避免采取可能会加剧紧张情势的行动.
朝鲜扬言若首尔当局加入新一轮的联合国加紧制裁行动,将会对韩国发动攻击;美国方面在平壤上月发射火箭之后已经宣布更多单方面经济制裁.
中国方面的评论是在周五的外交部例行记者会上发表.(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。