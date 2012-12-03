中国外交部称对朝鲜宣布将发射卫星表示关切

路透北京12月3日电---中国外交部发言人秦刚周日就朝鲜宣布将於近日发射卫星答记者问时表示,中方对朝方宣布将发射卫星表示关切,中方也注意到各方反应.

外交部网站刊登秦刚的话称,朝鲜有和平利用外空权利,但这一权利受到安理会有关决议等的限制.

"希望有关方多做有利於半岛和平稳定的事情,希望各方冷静对待,避免局势轮番升级."秦刚称.

据朝中社周六报导,朝鲜将於12月10日至22日期间使用"银河3号"运载火箭发射使用自己力量和技术制造的"光明星3号"2期实用卫星.

而朝鲜此举引发周边国家及美国的紧张情势.新华报导称,韩国外交通商部长官金星焕2日下午主持召开有关应对朝鲜发射卫星的对策会议,并计划3日与中、美、俄、日驻韩大使就朝鲜发射卫星举行面谈.

另据日本共同社报导,为应对朝鲜即将发射的火箭或其碎片可能落入日本境内,日本自卫队2日开始向冲绳部署爱国者3型导弹,并准备部署宙斯盾驱逐舰.(完)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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