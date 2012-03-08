中国大使访叙时敦促各方停止使用暴力--外交部

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京3月8日电---中国外交部发言人刘为民周四称，中国大使李华新访问叙利亚期间，敦促叙政府及有关各方迅速停止使用暴力，积极配合联合国、国际红十字会等组织，缓解有关地区、特别是霍姆斯的人道主义状况。
刘为民称，李华新大使还阐述了中方关於政治解决叙问题的六点主张，敦促相关各方在联合国-阿盟叙危机联合特使的公正斡旋下，立即开启不附带先决条件、不预设结果的包容性政治对话。
中国同俄罗斯两次否决联合国安理会涉叙决议草案，引发了西方和阿拉伯国家的指责。李华新大使此次访问叙利亚，是中方为缓和指责压力而作的努力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。