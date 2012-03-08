中国大使访叙时敦促各方停止使用暴力--外交部

路透北京3月8日电---中国外交部发言人刘为民周四称，中国大使李华新访问叙利亚期间，敦促叙政府及有关各方迅速停止使用暴力，积极配合联合国、国际红十字会等组织，缓解有关地区、特别是霍姆斯的人道主义状况。

刘为民称，李华新大使还阐述了中方关於政治解决叙问题的六点主张，敦促相关各方在联合国-阿盟叙危机联合特使的公正斡旋下，立即开启不附带先决条件、不预设结果的包容性政治对话。

中国同俄罗斯两次否决联合国安理会涉叙决议草案，引发了西方和阿拉伯国家的指责。李华新大使此次访问叙利亚，是中方为缓和指责压力而作的努力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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