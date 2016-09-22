方源资本完成第三期中国基金募集 募资总额达21亿美元

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海9月22日 - 专注于中国市场的私募股权投资（PE）基金--方源资本周四宣布，完成方源资本中国基金III （第三期基金）的募集，募资总额达21亿美元。
公司新闻稿称，第三期基金的募资金额获得超额认购，受到现有投资者的大力支持以及一些新机构投资者的加入。方源资本的投资者主要由来自北美、欧洲、澳大利亚、中东以及亚洲等地的主要养老基金、主权基金、保险公司及机构投资者构成。
方源资本总裁唐葵表示，“我们对中国市场的投资机会继续保持信心。民营经济作为中国经济成长的重要引擎，已日趋成熟。我们认为未来产业整合将会加速，行业并购将造就各个行业的全国领军企业。”
唐葵曾先后担任高盛(GS.N)投资银行部董事总经理，新加坡淡马锡董事总经理兼中国区总裁。方源资本另三位合伙人都曾在淡马锡控股担任高级管理人员。
方源资本创立于2007年12月，是规模最大的专注于中国的PE基金之一，主要致力与行业领先、有发展潜力的民营企业合作，投资方向包括医疗健康、消费、媒体、文化娱乐等行业。方源资本2008年和2012年分别完成中国基金一期和二期的募集，募资额分别为10亿美元和13.5亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。