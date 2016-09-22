方源资本完成第三期中国基金募集 募资总额达21亿美元

路透上海9月22日 - 专注于中国市场的私募股权投资（PE）基金--方源资本周四宣布，完成方源资本中国基金III （第三期基金）的募集，募资总额达21亿美元。

公司新闻稿称，第三期基金的募资金额获得超额认购，受到现有投资者的大力支持以及一些新机构投资者的加入。方源资本的投资者主要由来自北美、欧洲、澳大利亚、中东以及亚洲等地的主要养老基金、主权基金、保险公司及机构投资者构成。

方源资本总裁唐葵表示，“我们对中国市场的投资机会继续保持信心。民营经济作为中国经济成长的重要引擎，已日趋成熟。我们认为未来产业整合将会加速，行业并购将造就各个行业的全国领军企业。”

唐葵曾先后担任高盛(GS.N)投资银行部董事总经理，新加坡淡马锡董事总经理兼中国区总裁。方源资本另三位合伙人都曾在淡马锡控股担任高级管理人员。

方源资本创立于2007年12月，是规模最大的专注于中国的PE基金之一，主要致力与行业领先、有发展潜力的民营企业合作，投资方向包括医疗健康、消费、媒体、文化娱乐等行业。方源资本2008年和2012年分别完成中国基金一期和二期的募集，募资额分别为10亿美元和13.5亿美元。（完）