中国私募FOF今年发行逾900只 业绩持续跑赢沪深300--报告

该报告指出，相对去年下半年以来国内A股市场的大幅波动，私募FOF的业绩相对平稳。去年以来，私募FOF的月平均收益达0.57%，高于债券基金，但低于私募全市场1.01%的平均月收益水平。

FOF策略强调分散投资，注重较为稳定的收益，不过其中亦不乏表现优异者。报告统计数据显示，今年7月底成立的伊谦投资FOF母基金1号成立以来的折算年化收益率高达444.78%，最大回撤仅3.47%。

取得优异成绩的前20强FOF中，有18只基金是在去年6月底股灾后成立的，显示股市波动周期亦是这些基金取得优异表现的重要原因之一。

报告认为，目前FOF占私募基金管理仅为1%左右，而同期国外对冲基金FOF规模已占到整个对冲基金规模的24%。从市场空间来看，中国私募基金FOF依然存在较大的发展空间。不过国内金融市场可操作的金融工具较有限，制约了策略多元化，相比国外市场，目前国内FOF品种较为单一。

报告称，借助私募FOF，可以实现私募基金管理机构的专业分工，有效解决如何更好地“让专业的人，做专业的事”的问题。FOF管理人注重把控大类资产配置体系，子基金管理人更注重投资研究能力，真正做到精耕细作。这样优秀子基金更容易脱颖而出，而业绩平平或业绩较差的机构则加速被市场淘汰。

报告建议，应建立FOF生态圈，促进专业化分工；同时应多元化投资，进行全球资源配置，并能够通过投资各类基金构建不同的投资策略、风险收益特征的产品，以满足多样化的资产配置要求。

中国证监会今年9月发布公募基金FOF的相关指引后，华夏基金等相当多公募基金正在筹划推出FOF公募基金产品。华夏基金还携手罗素投资进行排他战略合作，将通过创新型研究小组，就资产配置、基金研究等方面进行深度合作，联合布局FOF。（完）