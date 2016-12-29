中国私募FOF今年发行逾900只 业绩持续跑赢沪深300--报告

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海12月29日 - 据中国私募基金研究机构--私募云通发布的最新报告，今年来国内私募基金FOF（基金的基金）已发行904只，同比增长67%。自去年下半年以来，FOF策略指数已持续跑赢沪深300指数.CSI300。这无疑将给正待扬帆起航的公募基金FOF一个直观的参考数据。
该报告指出，相对去年下半年以来国内A股市场的大幅波动，私募FOF的业绩相对平稳。去年以来，私募FOF的月平均收益达0.57%，高于债券基金，但低于私募全市场1.01%的平均月收益水平。
FOF策略强调分散投资，注重较为稳定的收益，不过其中亦不乏表现优异者。报告统计数据显示，今年7月底成立的伊谦投资FOF母基金1号成立以来的折算年化收益率高达444.78%，最大回撤仅3.47%。
取得优异成绩的前20强FOF中，有18只基金是在去年6月底股灾后成立的，显示股市波动周期亦是这些基金取得优异表现的重要原因之一。
报告认为，目前FOF占私募基金管理仅为1%左右，而同期国外对冲基金FOF规模已占到整个对冲基金规模的24%。从市场空间来看，中国私募基金FOF依然存在较大的发展空间。不过国内金融市场可操作的金融工具较有限，制约了策略多元化，相比国外市场，目前国内FOF品种较为单一。
报告称，借助私募FOF，可以实现私募基金管理机构的专业分工，有效解决如何更好地“让专业的人，做专业的事”的问题。FOF管理人注重把控大类资产配置体系，子基金管理人更注重投资研究能力，真正做到精耕细作。这样优秀子基金更容易脱颖而出，而业绩平平或业绩较差的机构则加速被市场淘汰。
报告建议，应建立FOF生态圈，促进专业化分工；同时应多元化投资，进行全球资源配置，并能够通过投资各类基金构建不同的投资策略、风险收益特征的产品，以满足多样化的资产配置要求。
中国证监会今年9月发布公募基金FOF的相关指引后，华夏基金等相当多公募基金正在筹划推出FOF公募基金产品。华夏基金还携手罗素投资进行排他战略合作，将通过创新型研究小组，就资产配置、基金研究等方面进行深度合作，联合布局FOF。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。