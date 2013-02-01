香港《经济日报》：雾霾掩神州 政经积弊急须改革

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
（2月1日社评）
严重污染的雾霾天气席卷中国,有专家指雾霾较沙氏更可怕.中央近年虽再三说防治污染取得成绩,惟实际上污染却日益严重,除威胁人民健康与社会稳定,更损国家形象.中央不能再回避问题,必须力攻政经改革治理污染.
中国雾霾密布亦成国际丑闻,多间在华外企与外国使馆发出警示,日本与南韩等更警告中国雾霾将扩散至当地,此不但损害国家形象,更恐影响与邻国外交关系.
中国污染已非自今日始,中央近年再三表明治理污染已见一定成效,如淘汰大批高污染工业产能等,不少环保指标又纷称达标.惟此与实况有强烈反差,民众深感吃的食物、喝的食水,以至呼吸的空气都深受污染,由污染问题触发的群众示威骚乱近年更不断上演.
现届中央领导层在过去10年来治理污染成效未彰,此因污染非单纯的环保问题,根本原因在经济改革与政治改革力度不足,令污染问题有如癌症般不断恶化扩散.
中国雾霾严重爆发,凸显国家政经积弊已欲盖无从,威胁民生与社会稳定、损害国家体面,以中国总书记习近平为首的新领导层已不能再回避问题,必须推动大刀阔斧的政治与经济改革,才有望治理污染恶疾.
习近平去年底就任总书记时,曾许诺要令人民有美好生活,要带领国家为世界作更大贡献.他能否解决污染问题,令国家成环境友好的文明大国,将是民众与国际社会检视其政绩的重要指标.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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