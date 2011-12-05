北京大雾导致数百趟航班延误或取消

路透北京12月5日电---中国北方部分地区周一出现大雾天气，导致数百趟航班延误或取消，首都北京也被雾霾笼罩。

新华社称，截至北京时间周一下午2点，首都机场延误滞留1小时以上航班126架次，进出港合计取消207架次。

北京天空十分阴暗，许多司机不得不一直开着大灯。

有人在微博上评论称，这样的大雾天，看起来像是世界末日。

据新华报导，中央气象台预计，部分地区大雾天气将持续到周三，届时冷空气到来将驱散雾霾。

山东及河北的高速路段已经关闭。

北京大雾因污染而变得更为严重。美国驻华使馆PM 2.5检测（直径小於等於2.5微米的可吸入颗粒物）数据显示，"有毒害"的污染水平已持续数日。

周日晚，美使馆的空气质量指数触及500上限，周一下午读数为356，仍是"危险"级别。

但北京市环保局称，空气质量仅为"轻度污染"。

环保局副局长杜少中在微博上称，若空气污染指数达到"中度重污染"，居民应采取防护措施。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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