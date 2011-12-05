北京大雾导致数百趟航班延误或取消

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月5日电---中国北方部分地区周一出现大雾天气，导致数百趟航班延误或取消，首都北京也被雾霾笼罩。
新华社称，截至北京时间周一下午2点，首都机场延误滞留1小时以上航班126架次，进出港合计取消207架次。
北京天空十分阴暗，许多司机不得不一直开着大灯。
有人在微博上评论称，这样的大雾天，看起来像是世界末日。
据新华报导，中央气象台预计，部分地区大雾天气将持续到周三，届时冷空气到来将驱散雾霾。
山东及河北的高速路段已经关闭。
北京大雾因污染而变得更为严重。美国驻华使馆PM 2.5检测（直径小於等於2.5微米的可吸入颗粒物）数据显示，"有毒害"的污染水平已持续数日。
周日晚，美使馆的空气质量指数触及500上限，周一下午读数为356，仍是"危险"级别。
但北京市环保局称，空气质量仅为"轻度污染"。
环保局副局长杜少中在微博上称，若空气污染指数达到"中度重污染"，居民应采取防护措施。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。