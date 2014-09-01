“福喜事件”六名嫌疑人被正式逮捕

福喜集团在电邮声明中表示：“福喜集团确认6名之前被刑事拘留的上海福喜员工现被批捕。”

上海东方卫视7月份曝光了上海福喜食品有限公司涉嫌用过期原料生产加工食品。美国福喜集团已收回上海福喜食品有限公司所生产的食品。

自丑闻曝光以来，百胜集团已在全球范围内切断了与福喜集团的合作，而麦当劳则表示，公司正在重新审视与福喜集团的关系，并等待中国监管部门的调查结果。