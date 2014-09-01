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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 10:29 BJT

“福喜事件”六名嫌疑人被正式逮捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月29日 - 美国福喜集团(OSI Group)周五在声明中表示，中国警方正式逮捕了上海福喜食品有限公司涉案人员六名。

福喜集团在电邮声明中表示：“福喜集团确认6名之前被刑事拘留的上海福喜员工现被批捕。”

上海东方卫视7月份曝光了上海福喜食品有限公司涉嫌用过期原料生产加工食品。美国福喜集团已收回上海福喜食品有限公司所生产的食品。

福喜集团是麦当劳、百胜集团等快餐连锁企业的肉类供应商。

自丑闻曝光以来，百胜集团已在全球范围内切断了与福喜集团的合作，而麦当劳则表示，公司正在重新审视与福喜集团的关系，并等待中国监管部门的调查结果。

福喜集团声明称：“福喜集团会继续全力配合政府有关部门的工作，同时支持政府一贯执行相关食品质量安全法律。”（完）
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