“福喜事件”六名嫌疑人被正式逮捕

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月29日 - 美国福喜集团(OSI Group)周五在声明中表示，中国警方正式逮捕了上海福喜食品有限公司涉案人员六名。
福喜集团在电邮声明中表示：“福喜集团确认6名之前被刑事拘留的上海福喜员工现被批捕。”
上海东方卫视7月份曝光了上海福喜食品有限公司涉嫌用过期原料生产加工食品。美国福喜集团已收回上海福喜食品有限公司所生产的食品。
福喜集团是麦当劳、百胜集团等快餐连锁企业的肉类供应商。
自丑闻曝光以来，百胜集团已在全球范围内切断了与福喜集团的合作，而麦当劳则表示，公司正在重新审视与福喜集团的关系，并等待中国监管部门的调查结果。
福喜集团声明称：“福喜集团会继续全力配合政府有关部门的工作，同时支持政府一贯执行相关食品质量安全法律。”（完）
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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